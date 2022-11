El arte, herramienta clave para la estimulación en la primera infancia

domingo 27 de noviembre de 2022 | 1:30hs.

Desde que llegamos a este mundo no paramos de crecer. Pero en esos primeros años de vida, especialmente los dos primerísimos, adquirimos las herramientas con las que nos seguiremos moviendo el resto de nuestro latir: el movimiento, el lenguaje, el juego, el desarrollo de la creatividad son algunas de las pautas que sabemos se construyen desde esa base. Tal como refiere la ciencia, esos años son cruciales. "Los primeros dos años son fundamentales para el crecimiento neuronal", priorizó el pediatra misionero Guido Barreyro quien enumeró los increíbles beneficios de incluir el arte desde temprana edad.

En coincidencia, la especialista en estimulación temprana Mariana Hoffmann alertó que el 80% de las conexiones neuronales se producen entre los 0 y 4 años y por eso enfatizó la importancia de la estimulación temprana para el desarrollo integral -cognitivo, motriz, de lenguaje y socio emocional- de todo ser humano.

Con un mundo acelerado, plagado de sobreestimulación, volver a las raíces y prestar atención a lo primigenio es parte de una ola que no solo ocupa a científicos y filósofos del mundo sino también a quienes apuestan por una crianza comprometida.

Con muchas tradiciones desterradas y nuevos paradigmas en puja, pensar las infancias debe ser un eje de todos los ámbitos y las políticas públicas. Como sujetos de derechos, los niños continúan siendo una minoría vulnerable que busca empoderarse, salir de la mera enunciación de tales derechos, e ir a la verdadera puesta en práctica. Pareciera que en ocasiones especiales todo reluce y a la vez que se desvirtúa el foco. Vacaciones de julio, agosto como mes del niño, Navidad o la celebración de Reyes -que se aproximan en unos días- y similares efemérides, se postulan como excusas para hacer de los niños los protagonistas. Pero bajo qué estándares o condiciones se desarrollan estas acciones. Dejar de subestimar a las infancias es una de las tareas necesarias para crecer como sociedad y construir mejores ciudadanos.

Gricelda Rinaldi, una referente ineludible a la hora de hablar de arte en primeras infancias, reflejó que es necesario apostar a un teatro de excelente calidad y con mayores estándares que el de adultos a la hora de pensar una propuesta para niñeces. En especial sentido, cuando se habla de los sectores más vulnerables, que quizás tienen en lo público el único acceso al arte. Citando a Paulo Freire que considera la verdadera misión de la educación es crear el deseo en los niños por el aprender, estipuló que "si yo nunca fui al teatro pero el día que voy al teatro lo que veo ahí no me respeta, me subestima- confiando absolutamente en la percepción y la inteligencia de los niños y niñas- no me interesa ir más al teatro. En cambio, si yo voy al teatro y veo algo que me emociona, voy a intentar ir todas las veces que pueda. De eso se trata". Marcando que aún queda un largo camino por desandar, en un país en el que el catálogo oficial del INT tiene, de 54 obras, una sola que podría ser vista por niños, confió en que el nicho va creciendo poco a poco con interesantes exponentes y con un público cada vez más ávido de ofertas.

"Desde esos lugares de resistencia hay que seguir construyendo", remarcó avizorando nuevos debates que creen nuevas miradas en torno a las infancias.

Con ese mismo norte, el grupo Vuelo Azul que lidera Mika Morán y el dúo Giranda, entre otras expresiones, son algunos de los que hoy hacen posta en Misiones buscando profundizar la investigación en disciplinas artísticas que impulsen a los niños. "Trabajo con infancias hace unos ocho años. Siempre trabajé con con niños de siete hasta 10 pero ver a estos ‘micro seres’ tan conectados, entendiendo todo lo que está sucediendo y súper en contacto con expresiones artísticas me pareció como un gran desafío", alegó Morán sobre su inicio en este nuevo proyecto. Tras crear la obra Abrazo de Río junto al grupo Agua de Río, la semana pasada soñaron un encuentro de todo un fin de semana con propuestas esencialmente para bebés.

"Está empezando a girar más la rueda y dándole importancia a la primera infancia, así que está buenísimo, hay que aprovecharlo y seguir acompañando esta ola que está empezando a despegar", ponderó por su parte Paloma Antonietti, de Giranda.

