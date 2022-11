Jugar en equipo hace la diferencia

domingo 27 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Un mundial de fútbol como el que se desarrolla en Qatar no sólo sirve para observar la destreza de los jugadores, el concepto del trabajo en equipo, la disciplina o ver la lucha en el campo de juego, donde a veces la disputa se da como aquella histórica diferencia de fuerzas entre David y Goliat. También enseña que no siempre se puede triunfar, que se puede tropezar, encontrar inesperados obstáculos, pero lo importante es no rendirse, no darse por vencido como hizo la selección argentina, demostrando la importancia de mantener el concepto de equipo para sortear dificultades.

También el fútbol enseña fuera del campo de juego; es decir, todo el entorno y fundamentalmente, un despliegue de cultura y educación. Uno de los primeros ejemplos, desplegaron ante el mundo los hinchas de Japón después del partido inaugural entre Qatar y Ecuador. En esa oportunidad, los hinchas de la escuadra del sol naciente, fueron captados recogiendo la basura del estadio. De esta manera, una vez más la cultura japonesa sorprendió al mundo, mostrando un contraste notable. Mientras miles hinchas de otros países, habían arrojado y dejado decenas de botellas de plásticos, recipientes y otros residuos, los japoneses con sus fundas limpiaron las graderías y mostraron sus costumbres y respeto hacia los qatarís al limpiar el estadio después del encuentro inaugural. Es decir, por un lado, ante la falta de apego al orden y la sanidad de miles de hinchas, del otro lado la reacción de los japoneses, mostrando educación y limpieza. Esta práctica japonesa no es nueva, ni fue para las cámaras. En mundiales anteriores, como Rusia 2018 y Brasil 2014, se pudieron apreciar actitudes similares. Hay que decirlo también esta vez, Japón sorprendió en actitud a Alemania, siempre favorito.

El evento que mantiene en vilo al mundo se desarrolla en un pequeño país situado en una fracción de la península arábiga que tiene además la mayor renta per cápita del planeta. A Qatar por tener una monarquía absoluta, se le puede cuestionar las violaciones de derechos humanos o no compartir su forma de vida o religión. Pero está claro que cada país también tiene sus leyes, en este caso muy estrictas que el visitante debió aprender a respetar, como debe ser siempre.

En busca de dólares

En el país, Sergio Massa está como el arquero argentino Dibu Martínez sacando pelotazo e intentando alejar el peligro que merodea al gobierno, como el intento de devaluación que operan desde las cuevas y centros de poder económico para desestabilizar al país. Esta semana, el ministro de Economía volvió a poner en marcha el plan para implementar el dólar soja dos. Para ello, concretó anuncios sobre un nuevo dólar soja que regirá desde mañana hasta el 31 de diciembre, mediante el cual el complejo sojero podrá liquidar sus exportaciones a un tipo de cambio de $230, a diferencia de los $200 de la primera edición. Esta decisión lo cristalizó al finalizar la semana y en forma previa lo deslizó en un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires. Por lo tanto, representa la segunda parte del programa ya aplicado meses atrás que le permitiría sumar dólares a las flacas arcas del Tesoro. La primera versión del plan dólar soja estuvo vigente entre el 5 y el 30 de septiembre y generó liquidaciones por 8.100 millones de dólares, que ayudaron al Banco Central, pero además dejó ingresos por retenciones que le permitieron al Tesoro reducir el déficit fiscal.

En esta segunda versión, la medida estará vigente durante diciembre y apunta a incentivar que sean liquidados granos. Se pudo conocer que Massa ya tiene un primer piso garantizado de 3.000 millones de dólares. De esta manera Massa vuelve a tocar el tablero económico a fin de consolidar las reservas del Banco Central y con ello, despejar la incertidumbre sobre la falta de dólares que renueva la presión devaluatoria y mantiene tensionado el mercado de cambio. Por elevación sería una respuesta a los especuladores que a diario anuncian situaciones catastróficas. De concretarse estos ingresos previstos se estima además que le permitiría al Gobierno sobre cumplir en un 15% la meta de acumulación de reservas del Banco Central pautada con el Fondo Monetario Internacional, y de la meta fiscal para llegar a la pauta del 2,5% de déficit para este año.

Massa corre con ventajas comparado a los anteriores ministros de Economía, porque él para asumir el cargo requirió tener bajo su mando la posibilidad de manejar todo el tablero económico que incluye desde industria, comercio exterior, energía, agro y el Banco Central. Además, su fortaleza es su conducción política del ministerio.

En tono electoral

Massa esta vez habló del escenario electoral, donde cree que el gobierno podría ganar las elecciones si baja la inflación que a su vez le permitiría recuperar la capacidad adquisitiva del salario. Del mismo modo se muestra confiado en que en el 2023, el crecimiento de la economía supere el 2%, impulsada por la construcción y la energía.

A la confianza de este dirigente de revertir los datos negativos de la economía que preocupan, se suman algunos números favorables de percepción en la ciudadanía que, con tantas críticas y denuncias diarias y seriales, también está degastando a la oposición. En el medio, aunque de manera aún tímida, algunas encuestas muestran una mejoría en la imagen del Gobierno, sobre todo empezó a frenar la caída de la imagen del gobierno y sus principales dirigentes. Esto significa que hay señales de la ciudadanía que indican que dependen de ellos mismos, es decir que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa si muestran trabajo en equipo, pueden recuperar terreno y confianza ante la ciudadanía. Puntualmente, en la serie histórica del 2022 de la consultora Zubán Córdoba y Asociados, muestra un cambio de tendencia a partir de septiembre, coincidiendo con el ingreso del tigrense en el Gobierno y haciéndose cargo de la papa caliente arrojada desde Economía. De esta manera, tanto el cambio como un control más serio de las variables más importantes de la economía, le está dando oxígeno y esperanzas al sector justicialista. También puede estar influyendo en el cambio de tendencias, que Cristina y su entorno cambiaron la actitud hacia el gobierno, empezando a apoyar algunas políticas económicas. Cristina en varias oportunidades defendió la gestión de Massa al frente de economía. Pero, estos pequeños cambios de humor no alcanzan para que el Frente de Todos sea competitivo el año que viene, porque lo que queda claro es que el centro de atención de los argentinos sigue siendo la inflación. Si no logran bajarla, el partido estaría perdido de antemano.

Picadito en el PRO capitalino

Para entender la jugada del PRO es necesario remitirse a los orígenes de este espacio político. En primer término, surgió como un partido vecinalista que, basado en gestiones y triunfos electorales, fue creciendo. La proyección nacional se daría en 2015, en que tejió alianzas con la UCR y la Coalición Cívica, que les permitió ganar la triple corona, es decir la presidencia de la Nación y en distritos claves como Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como todo espacio que fue creciendo, los referentes principales pretenden el trofeo mayor.

Pero primero hay que definir reemplazante. Después de 15 años de gobierno en la Ciudad, repartidos en los 8 años de Mauricio Macri y los 7 años que lleva Rodríguez Larreta, se viene una dura pelea por la sucesión en la Ciudad. El premio es tentador y hay más interesados, como el caso del radical Martín Lousteau, que también mantiene una buena relación con alcalde porteño, pero se muestra decidido a jugar por la sucesión en Caba.

A su vez, a la pelea cada vez más publicitada del mentor y su pupilo, esto es Macri y Rodríguez Larreta, se le sumó una nueva arista. Es que el actual alcalde desafía abiertamente el orden establecido y larga a la cancha al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós para competir por la Jefatura de gobierno. Con esta movida, quiere neutralizar la candidatura del primo de Mauricio, Jorge Macri que cuenta con el apoyo del expresidente y de Patricia Bullrich, principal adversaria interna para la candidatura presidencial, que según la mayoría de las encuestas por ahora pica en punta en la interna, respaldada por los sectores duros del espacio. Desde el campamento del alcalde, afirman que recién a fin de año o principios del 2023, se largarían fuerte y ahí comenzarían la campaña. Afirman que en eso es cauteloso Rodríguez Larreta y que le puso freno a su equipo de campaña que ya querían salir a trabajar abiertamente. No obstante, se está movilizando, tanteando terreno en varias provincias y demostró músculo en su territorio. En cuanto a la primera jugada, puede decirse que se trató del primer picadito y consiguió los primeros resultados, porque la candidatura de Quirós logró el apoyo unánime de la coalición, incluida su líder Lilita Carrió.

Equipo consolidado

Los que ya se transformaron en un verdadero equipo de diez integrantes, son los Gobernadores del Norte Grande que concretaron el miércoles la última asamblea del año. Esta vez el encuentro se hizo en Corrientes, con la presencia de todos los mandatarios que integran el espacio, acompañados por empresarios y autoridades nacionales. La asamblea sirvió para repasar lo que se viene haciendo y surgieron pedidos puntuales, como el realizado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad al solicitar a la Nación que se cumpla el cupo del 10% previsto de incorporación de madera en las construcciones de los planes de viviendas. Ahora el mandatario misionero requirió que además de que se haga efectivo ese porcentaje -tal como se hace en Misiones- también se extienda a las otras nueve provincias del Norte Grande. Si finalmente se concreta, será un golazo. Por ahora, cayó muy bien en el sector foresto industrial de la provincia. La pelota se la pasaron al titular del Ministerio de Hábitat, que indicó que esas viviendas se harán cuando así lo pidan las provincias.

Sería un gran alivio para el sector foresto industrial que elevó reclamo a la Nación, al haberse frenado la demanda del mercado externo por estar suficientemente stockeado y por disminuir demandas que se habían dado durante la pandemia. Justamente pidieron a la Nación, medidas urgentes para evitar caer en una crisis, ya que el mercado interno está cubierto y se van acumulando materia prima sin vender. Tras destacar el acompañamiento de la provincia, reclamaron a la Nación un dólar diferenciado para el sector y dejar de lado las retenciones que se cobran a las exportaciones del 4,5%. Como hasta ahora no hubo respuesta desde la Nación, se mostraron muy preocupados y tienen previsto seguir planteando el tema en diversos sectores.

Igualar precio de combustibles

Si los argentinos queremos ser un equipo, debemos tener las mismas responsabilidades, derechos y beneficios. Por eso resulta insólita la gran disparidad en el precio del combustible existente en todo el país. Al respecto se hizo un fuerte pedido de equiparar los precios de combustibles en la Argentina. Ello surgió de la última reunión de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha). Es una cuestión que además viene insistiendo desde hace tiempo el gobierno de Misiones y la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane). Es que la falta de un precio unificado del país, hace que existan serias asimetrías entre provincias y hasta entre municipios como ocurre en Misiones. Si bien dentro de la provincia las diferencias son menores, de alrededor del 5%, no sucede lo mismo cuando se compara con Buenos Aires donde el combustible es hasta 30% menos de lo que se vende en Misiones.

Corregir para sostener el buen momento

Todo lo previo, son cuestiones planteadas a la Nación para evitar que retroceda el buen momento que viene registrando uno de los grandes jugadores de la provincia. El sector maderero se encontró con esta situación tras casi dos años de boom de ventas. Por lo tanto, con los resultados obtenidos, sostener es ahora el desafío, teniendo en cuenta que las industrias de Misiones no dejan de pensar en mejorar sus maquinarias. Muestra de ello fueron los buenos niveles de operaciones económicas concretadas en el marco de varios eventos, desde la Fiesta de la Madera en San Vicente, la de la Yerba en Apóstoles y la Feria Forestal en Posadas. La provincia transita en general por un buen momento, como se observa también en la construcción, turismo, comercio en general que permite elevar el nivel de empleo. Por eso, se necesitan las correcciones señaladas desde la Nación para evitar que la actividad decaiga.

Un capítulo aparte merece el fuerte impulso que viene de la mano de la economía del conocimiento. Representa una creciente industria que cobija a la juventud, cuyo interés quedó reflejado en la convocatoria realizada en Posadas en la Makerland, con 3.000 asistentes profundizando e intercambiando conocimientos; muchos de ellos pertenecientes a las 88 empresas de software instalada en la provincia. En turismo hay expectativas de otra temporada exitosa, a partir de las reservas registradas en los destinos tradicionales donde ya quedó incluido Posadas.