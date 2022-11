Marvel y un nuevo especial de Navidad

domingo 27 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Guardianes de la Galaxia: el especial de las fiestas (The Guardians of the Galaxy: Holiday Special) es la producción con la cual, por primera vez, Marvel Studios estrenó un mediometraje con temática relacionada a las celebraciones de Navidad o fiestas de fin de año. La comedia de ciencia ficción por fin aterrizó hoy en Disney+, protagonizada por Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Kevin Bacon, Karen Gillan y Sean Gunn. “Con la misión de hacer que Quill tenga una navidad inolvidable, los guardianes se dirigen a la tierra en busca del regalo perfecto”; describe la sinopsis.

En esta aventura los héroes se disponen a llevar a cabo la más grande fiesta de Navidad jamás pensada, por lo que están dispuestos a secuestrar a Kevin Bacon para convertirlo en el mejor regalo para Peter Quill, quien se encuentra triste y amargado por la muerte de Gamora.