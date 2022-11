"Había que ganar para acomodarnos", analizó Lio Messi tras el triunfo

sábado 26 de noviembre de 2022 | 18:36hs.

La Selección Argentina logró un vital triunfo por 2-0 ante México por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y el responsable de abrir el marcador y desatar la euforia de los argentinos presentes en Lusail fue Lionel Messi. Al terminar el partido, la Pulga celebró la victoria y no ocultó el hecho que también fue un desahogo para los jugadores: "Había que ganar para acomodarnos".

"Era un partido muy complicado para levantarnos porque México juega bien, tiene un gran técnico y te maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como teníamos que jugarlo, con mucha intensidad. Y en el segundo, cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser lo que somos nosotros. Había que ganar para acomodarnos", reflexionó el capitán de la Albiceleste al finalizar el encuentro.

Lo cierto es que esta última oración fue la clave de las declaraciones del crack rosarino, quien confesó que dentro del plantel sabían de lo importante del encuentro y de la presión que los rodeaba: "Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer".

Al margen de la victoria que acomodó al seleccionado en el Grupo C de Qatar 2022, lo cierto es que la Pulga también hizo referencia a la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en el debut: "Nos costó mucho el primer partido. Es normal, porque hay muchos condicionantes, muchos chicos que jugaban su primer Mundial, el horario... No son excusas pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder ese partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2-0 y hubiese sido otro partido totalmente".