El presidente de Perú presentó a su nuevo Gabinete

sábado 26 de noviembre de 2022 | 20:08hs.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó en las últimas horas a su nuevo Gabinete, con seis cambios respecto al anterior, tras la renuncia de quien fuera el primer ministro en medio de una nueva pugna entre el Ejecutivo y el Congreso controlado por la oposición.

Después de tomar juramento a Betssy Chávez como nueva primera ministra de Perú tras la renuncia al cargo por parte de Aníbal Torres, el mandatario designó a los titulares de las 18 carteras que compondrán su Gobierno.

Entre los cambios destacan Oliverio Muñoz como nuevo ministro de Energía y Minas, en reemplazo de Alessandra Herrera; Eduardo Mora Aznarán al frente del Ministerio de la Producción, en sustitución a Jorge Prado; y Cinthyia Lindo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, un puesto que tenía la vicepresidenta Dina Boluarte.

"He tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial (...) no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica", dijo Boluarte en Twitter al anticipar que dejaría el despacho ministerial.

Por otro lado, Heidy Juárez quedó a cargo de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Juan Rodo Altamirano en Desarrollo Agrario y Riego; Silviana Robles estará al frente de Cultura, según detalló el Ejecutivo en un comunicado.

El resto del gabinete está conformado por doce ministros ratificados en sus cargos, incluyendo carteras claves como César Landa en Relaciones Exteriores, Willy Huerta en Interior, Daniel Barragán en Defensa o Kurt Burneo en Economía.



El cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder

Esta renovación fue empujada por la renuncia de Torres, en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de izquierda y el Legislativo, controlado por las bancadas de derecha.

El renunciante es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses.

En su lugar, fue designada Chávez, una legisladora de 33 años que está siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía peruana, "por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado" por la supuesta contratación de allegadas en cargos públicos.

La dirigente deberá acudir al Congreso en un plazo de 30 días para solicitar un voto de confianza y asumir formalmente el cargo, precisó la agencia de noticias AFP.

La salida del antiguo jefe de gabinete ocurrió este jueves después de que el presidente del Congreso, José Williams, comunicó que "la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza" planteada por el renunciante primer ministro hace una semana.

Agradezco profundamente la confianza del Dr. Aníbal Torres por sus servicios otorgados al país y arduo trabajo que evidenció la defensa de la democracia e institucionalidad. Aníbal, es usted un ejemplo de lucha y temple, base esencial para encaminar las grandes reformas del país. pic.twitter.com/Zfa80HWZOF — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 25, 2022

Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero, había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre un referendo, que permitiera una consulta popular sin pasar por el filtro del propio Parlamento.

Castillo quiere promover un referéndum sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución (1993) que promueve el libre mercado y convirtió a Perú en una de las economías más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.

Por esta misma propuesta del Gobierno, la oposición presentó una denuncia constitucional contra Castillo, el primer ministro y los ministros de todo el Ejecutivo, alegando que habrían infringido varios artículos de la carta magna

El presidente ya enfrentó dos intentos de destitución desde el Congreso y seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía por presunta corrupción.

Esa creciente tensión llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.

Una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para estudiar la situación.