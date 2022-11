La importancia de visibilizar y sensibilizar

sábado 26 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

La abogada especialista en derechos humanos de las mujeres y asesora legal del Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia (Inadi), Florencia González, -conversación con El Territorio- explicó: “En la ley para prevenir y radicar la violencia contra las mujeres se deja explícito que la violencia verbal es una manifestación de la violencia psicológica en donde se causan daños emocionales y disminución de autoestima que perjudica al desarrollo de las mujeres”. Esto es a través de la degradación, amenaza y hostigamiento. “Si bien no está tipificada como un delito penal no deja de ser una manifestación de violencia”, refirió.

En este contexto expresó que la decisión por parte de autoridades del Ejército Argentino de desplazar de su lugar de trabajo a un efectivo de la fuerza “es una luz de alerta y advertencia para el resto de los integrantes de que no se tolerará ningún tipo de manifestación de violencia”.

La profesional comentó que a través del Inadi, a pedido de las autoridades del Ejército, han realizado ciclos de concientización contra las violencias en general y de género en particular. En ese sentido, aseguró que es importante visibilizar, hablar y sensibilizar al respecto ya que es el puntapié para las denuncias, resultados y decisiones al respecto.

“Es importante destacar que el Ejército es una fuerza históricamente conservadora, creada y pensada hacia y para los hombres donde las mujeres son parte desde hace menos de 50 años. Que hayan tomado la decisión del desplazamiento por este acoso verbal o violencia verbal deja de manifiesto que hay una apertura”.

Agregó: “Más allá de adentrarse en la causa, de que si hubo abuso o no, es una medida que de cierta forma advierte al resto de la fuerza que no se van a tolerar ningún tipo de manifestaciones violentas aunque sean verbales porque la violencia empieza por las palabras, que las palabras construyen sentido y que es importante tomar las medidas para prevenir hechos más graves y que esto no siga avanzando”.

En esa línea puntualizó: “Las palabras tienen muchísimo poder, hay muchas expresiones que confirman el sesgo subconsciente de que los varones son moral, física e intelectualmente superiores a las mujeres imponiendoles reglas y coercionando su libertad, mucho más en lo que es un ámbito laboral y teniendo en cuenta que estamos hablando de una institución como el Ejército”.

