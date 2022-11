El sector maderero pide a la Nación medidas urgentes para evitar una crisis

sábado 26 de noviembre de 2022 | 6:07hs.

Madereros requieren urgentes medidas desde la Nación para poner freno a la situación de la industria que atraviesa una aguda crisis, según lo manifestó Abel Gauto Fechner, presidente de Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), quien además graficó la situación con la frase “estamos en caída libre”.

Afirma que esto se debe a las dificultades para exportar, un mercado interno deprimido y con grandes empresas participando del mercado local, el aumento de los costos fijos y la falta de horizontes en las reglas de juego en la cuales se ven obligadas a llevar adelante la actividad las empresas dedicadas a la forestoindustria. “Nosotros monitoreamos permanentemente cuatro variables de la actividad: el nivel de ventas, el stock de las empresas, la cantidad de horas trabajadas y los despidos producidos en las empresas. En esas cuatro variables los números vienen dando a la baja”, explicó Gauto Fechner.

Dijo además que las ventas disminuyeron, hay un sobreestockeo en muchos aserraderos, la cantidad de horas trabajadas es menor, “desde el mes de septiembre se vienen realizando despidos en algunos establecimientos”, acotó.

A esta situación contribuyen distintos aspectos. “Por un lado, las exportaciones están casi paradas. Se exporta muy poco y los pocos que lo hacen, lo hacen a pérdida sólo para mantener los clientes y no perderlos. Aquí el tema clave es el valor del dólar. Nosotros para ser competitivos necesitaríamos un dólar con un valor más alto y los $150 que recibimos no alcanzan. Por eso hicimos gestiones para que se contemplara la posibilidad de un dólar diferenciado para el sector, pero no obtuvimos una respuesta positiva a ese pedido. Nos dijeron que no lo podrían hacer porque sino cada sector pediría lo mismo. Ese pedido fue acompañado por el gobierno provincial y la Confederación Económica de Misiones, pero hasta ahora no hay nada. También solicitamos que se dejen de lado las retenciones que se nos cobran a las exportaciones que son del 4,5% y tampoco obtuvimos respuesta positiva. Es un panorama muy complejo”, afirmó el presidente de la entidad.

Mercado interno

La paralización de las exportaciones provocó que grandes operadores del sector se volcaran al mercado interno. “En el mercado interno, hay un problema muy grande para las empresas medianas y chicas. Como los grandes operadores no exportan se volcaron al mercado interno por lo que las empresas más pequeñas vieron sus ventas disminuidas. Eso repercute en el sobreestockeo, la disminución de las horas trabajadas, y desde el mes de septiembre se vienen dando despidos en algunas empresas. Dependiendo del tamaño de la empresa se produjeron los despidos, en algunas 50, o 65 empleados, en otras 20. Y otras empresas pese a la crisis no quieren despedir porque es mano de obra calificada que si son despedidos del sector y consiguen trabajo en otra actividad no vuelven”, remarcó.

Y agregó que “ningún empresario quiere despedir a quien está calificado, entonces vienen aguantando, pero no se ve una solución en el horizonte”.

Las empresas que siguen trabajando se enfrentan a otros problemas también.

“Tenemos inconvenientes con la importación de insumos. Pese a los pedidos realizados los problemas siguen, y eso también afecta la producción. Por otro lado solicitamos que se deje de cobrar el sellado a la importación de maquinarias, y tampoco recibimos una respuesta favorable. Hoy ese sellado es del 3%, si por ejemplo se importa una máquina de 20 millones de pesos, eso es 600 mil pesos, y es una máquina para poder producir más. Además desde enero hasta ahora el costo de la energía pasó a ser un costo importante dentro de los costos, ya que aumentó como mínimo un 200% y en algunos establecimientos mucho más. Antes era aproximadamente un 2% el valor final del producto, y hoy está mucho más alto, por las tarifas que pagamos”, contó.

Desde la cámara empresaria reconocen que la mayoría de los inconvenientes son resorte de la administración nacional. “Nosotros, agradecemos y vemos con buenos ojos el acompañamiento del gobierno provincial a las medidas que venimos reclamando. Pero todas ellas responden a definiciones que debe tomar el gobierno nacional, no son responsabilidad de la Provincia. Por tal motivo en la próxima reunión de la comisión directiva (a realizarse el lunes 28 de noviembre) definiremos realizar una convocatoria a diferentes referentes políticos de distintos sectores para tener una reunión con ellos, explicarles la situación por la que estamos atravesando, y ver la posibilidad de encontrar soluciones. Si no se encuentran esas soluciones no sabemos hasta donde se puede profundizar esta caída libre de la actividad”, cerró Gauto Fechner”.



En cifras

200%

Aumentó, aproximadamente, el costo de la energía eléctrica para las industrias forestales y aserraderos que funcionan en la provincia.

Insisten en una agilización de la gestión nacional