sábado 26 de noviembre de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La Bachata-Manuel Turizo

2 Despechá - Rosalía

3 Aeropuerto - Camilo

4 Besos moja2 -

Wisin & Yandel; Rosalía

5 Quevedo: Bzrp music

sessions Vol. 52 -

Bizarrap; Quevedo

6 El último beso -

Tiago PZK, Tini

7 Perfecta - Dread Mar I;

Rusherking

8 Junio - Maluma

9 Monotonía - Ozuna;

Shakira

10 Hood -

Tiago PZK; Trueno



Para no perder ningún detalle del Mundial

Arrancó el mundial y en Argentina la pasión se siente en todos lados, con las esperanzas puestas en la Scaloneta, los y las hinchas se preparan para alentar a la selección en los próximos partidos de la fase de grupos. Pero si te perdiste el primer partido contra Arabia Saudita o querés conocer en detalle todo lo que ocurrió en ese primer juego de Argentina, en Tik Tok podés encontrar todos los análisis y detalles del partido bajo el hashtag #futbolargentino. Miles de usuarios de tik tok crean contenido diario con la consigna que busca difundir todo lo que se sabe sobre el deporte que hace que todos se unan bajo la misma pasión y sobre todo, bajo los colores de la albiceleste.



Playstation 6, primeros rumores sobre su lanzamiento

La compañía de origen japonés no anunció oficialmente su próxima plataforma gamer. La información sobre ese producto se filtró en el marco del pleito entre Sony y Microsoft derivado de la compra del estudio Activision Blizzard, que se espera pase a manos de los creadores de Xbox. Sony argumenta que la fusión entre Microsoft y Activision Blizzard erosionará la competencia en el negocio de los videogames, ya que la estadounidense tendrá la potestad de reservarse muchos juegos de ese estudio, volviéndolos exclusivos para PlayStation. La preocupación es porque de Activision Blizzard salen franquicias exitosas como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, The Witcher y Candy Crash, entre otras. Sony deslizó que la PlayStation 6 sería lanzada en el 2028.

