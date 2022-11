Destacan que cada vez se hacen más denuncias

sábado 26 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

En diálogo con El Territorio, Sandra Galeano, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, señaló que todos los tipos de violencia están enquistados en la sociedad y la cultura.

Sostuvo que cuando la víctima pide ayuda es porque “tocó fondo”. “Por eso tenemos que estar todos como Estado y también la familia y la comunidad. Lamentablemente vemos casos donde la violencia está muy naturalizada, se volvió un modelo cultural y social entonces cuesta identificar los patrones de violencia y a veces lo identificamos a lo último, cuando estamos en un ataque o intento de femicidio”, señaló.

Comentó que la problemática requiere de un abordaje con varias aristas y en red, que integre al Poder Judicial, la Policía, los centros de salud y los municipios.

Destacó que: “Últimamente se están animando más a denunciar, hay más información sobre qué hacer. También está la inmediatez que tiene hoy el Poder Judicial en brindar las cautelares, donde trabajamos en conjunto y el acompañamiento que se realiza con la brigada móvil de la Línea 137, al igual que el 911”.

Puntualmente sobre la Línea 137 resaltó que funciona todos los días del año, las 24 horas y es gratuita. El número de emergencia tiene tres bases que se encuentran en Posadas, Oberá y Eldorado. Sólo la de la capital provincial atendió 5.000 llamadas en lo que va del año. “Pero hay personas que llaman varias veces, por una consulta, una duda, contención o para asesorarse”, aclaró la funcionaria.

De esta forma, comentó que cada caso es particular y requiere distintos tipos de intervenciones y abordaje. “Ante un llamado al 137 se despliega un protocolo, pero no todos los casos aparecen de la misma manera o tienen las mismas características. Cada caso tiene su subjetividad particular y en eso tenemos que tener en cuenta el no vulnerar a las personas y trabajar con la familia que la rodea”, indicó Galeano.

Por último pidió a la sociedad que se involucre y se sume a la lucha contra la violencia.

“Es muy importante que todas las personas sepan que pueden hacer la denuncia en cualquier comisaría, que deben pedir el botón antipánico y la prohibición de acercamiento, que es muy importante para que el agresor no se acerque físicamente, por llamadas o las redes sociales. Si la víctima no lo solicita espontáneamente el juez puede evaluar la exclusión de hogar del agresor. También es importante saber que a la comisaría puedo ir acompañada de un familiar o algún tercero como un amigo o amiga que esté dispuesto a ayudarme a hacer la denuncia”, finalizó.

