El abuelo de “El juego del calamar” fue acusado de abuso sexual

sábado 26 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

O Yeong-su, el actor coreano que ganó un Globo de Oro por su actuación en la exitosa serie ‘El juego del calamar’ fue acusado de haber tenido una conducta sexual inapropiada con una mujer, aunque no fue detenido.

Según cita el medio Variety, la presunta víctima presentó la denuncia en diciembre de 2021, pero las autoridades la cerraron en abril de este año.

La agencia Yonhap asegura que la Justicia reabrió la causa esta semana a pedido de la presunta víctima y el actor negó las acusaciones en un comunicado: “Solo tomé su mano para guiarla en un camino alrededor del lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”.