Scaloni habló de posibles cambios en la Selección Argentina

viernes 25 de noviembre de 2022 | 10:45hs.

Un par de horas antes de dirigir la última práctica de la Selección Argentina pensando en el choque con México del Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa en la antesala de los partidos. Será a las 9.30 (15.30 en el país anfitrión), por la pantalla de TyC Sports, y todo indica que contará detalles de los últimos días de trabajo, aunque no confirmará el equipo que plantará el sábado, desde las 16, en el Estadio Lusail.

Scaloni y su estado anímico tras el debut con derrota

"El primer día es chocante, pero ya al otro día te levantas y pensás en el siguiente partido, no hay otra. Yo siempre vengo diciendo que hay que estar preparados para cuando podamos recibir el golpe, porque era todo alegría y en los momentos difíciles es cuando necesitamos el apoyo de todo. Yo soy el primero que estaba preparado para esto, puede pasar, es fútbol. Lo raro era que siguiéramos una racha de 30 partidos más, no existe eso. Lo que estoy tranquilo es que cada partido que vayamos a jugar vamos a dejar la vida y jugar nuestro fútbol. Hay partidos que se pueden ganar y perder, lamentablemente pasó en un Mundial pero tenemos la suerte de que pasó en el primer partido. Se puede perder un partido, el tema es cómo te levantás. Yo como jugador era un patadura, pero la mejor virtud era que iba siempre para adelante".

Scaloni y el recuerdo de Maradona, a dos años de su muerte

"Es un día para todos muy triste. Esperamos mañana brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira, es la única realidad y cuando nos acordamos o vemos imágenes o se cumple un aniversario, parece mentira que ya no esté. Pero esperamos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo".

Scaloni y lo que espera del planteo de Martino en México

"No creo que el Tata cambie su planteo. Más allá de todo, hay que sumar puntos, y van a hacer falta al menos 4 o 6 para pasar, y su manera de jugar no creo que la cambie por el resultado o por el partido anterior".

El rol de Messi para con los más jóvenes, según Scaloni

"Es normal que cuando uno debuta en un Mundial sienta los típicos dolores de panza cuando tenes que representar a una selección como la Argentina, que es diferente a muchas selecciones. Es la realidad. Leo está bien, igual que todos sus compañeros, sabiendo que es un partido importante y los más jóvenes saben que ahora están las cartas sobre la mesa y que sigue dependiendo de nosotros. No hay otra lectura, hay que confiar"

Scaloni y la respuesta de la gente pese a la derrota

"Ni cuando iban las cosas muy bien ni ahora que recibimos este traspié me pongo a leer a la gente. Pero la gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar, y le tiene plena confianza. Espero que así sea. La delegación está bien, sabemos que tenemos un partido importante mañana, donde por suerte depende de nosotros y en eso es lo único que pensamos. A la gente le digo, y lo que dicen los chicos también es que vamos a dejar todo, y que confíen porque un traspié no puede empañar el partido que tenemos recorrido".

Scaloni, sobre cómo está Messi

"No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema".

Qué se juega la Selección Argentina ante México según Scaloni

"Nos jugamos un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad absoluta de saber que el que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Eso nunca lo vamos a tener en duda, este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación. A partir de ahí, los partidos de fútbol hay que jugarlos y hay que demostrar que estamos bien".

Scaloni y el análisis de México

"México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo cuando se sorteó la fase de grupos, con una idea muy clara de juego, ofensivo y con un gran DT. Pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podamos recibir un golpe como el del otro día, tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontarlo de la manera en que teníamos pensado antes del partido con Arabia".

Scaloni, sobre el estado anímico del plantel y los posibles cambios

"Anímicamente, más allá del primer día donde el golpe afecta, como tiene que ser, la reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantarse y este grupo está capacitado para levantarse. No tenemos ninguna duda de cómo lo afronta. Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos hoy".

Scaloni y los cambios ante México

"Vimos el partido ante Arabia, lógicamente, y ya estamos pensando en México, que va a ser diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, eso lo tenemos muy en claro. Hay que pasar la página y pensar que vamos a ganar con México. Hoy tenemos el último entrenamiento y vamos a definir el equipo, pero la manera de jugar es la misma".