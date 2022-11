Hospital Pediátrico, centro de referencia de estudios sobre virosis

viernes 25 de noviembre de 2022 | 2:00hs.

Los cuadros respiratorios están siendo motivo de consulta en las guardias pediátricas, situación inusual para la época del año caracterizada por temperaturas cálidas. El escenario actual tiene su antecedente más reciente en febrero.

La vigilancia epidemiológica es clave en tiempos de normalidad plena, tras el caos que desató la Covid-19; en este contexto, cuatro hospitales del país ofician de centros de referencia para medir el impacto de las virosis en la población pediátrica.

Del trabajo coordinado por Ángela Gentile, infectóloga pediatra y jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, participan -además del Gutiérrez- el Hospital de Niños Doctor Víctor Vilela, de Rosario, Santa Fe; el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, de Buenos Aires; y el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, de Misiones.

“Este año hubo un momento en el que predominó un tiempo metapneumovirus”, comentó Oscar López, infectólogo e investigador del Hospital Barreyro, uno de los centros de referencia del trabajo que lidera Gentile.

El metapneumovirus es uno de los tantos virus respiratorios, suele provocar cuadros leves y rara vez puede desencadenar en infecciones más graves como neumonía o bronquiolitis.

No obstante, en ocasiones hay casos que pueden complicarse y requerir internación.

“Generalmente son virus que producen cuadros de vías aéreas superiores, catarro de nariz y garganta, y no de vía aérea inferior, pero puede haber casos internados que no es tan común”, sostuvo el médico.

Asimismo, además de metapneumovirus, en lo que va del 2022 se registraron principalmente adenovirus, virus sincicial respiratorio (VSR), influenza y parainfluenza

En ese marco, López hizo referencia al reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respecto al incremento de casos de influenza y coronavirus en esta época del año: “Lo atribuyen a una merma inmunológica del organismo generado por la pandemia -cuarentena y medidas restrictivas-, es decir, durante estos dos años el sistema inmune no trabajó para defendernos de otros virus y hubo un aplacamiento del sistema inmune”.

Gentile, asesora del gobierno nacional durante la crisis sanitaria que instaló el Sars-Cov-2, habló con Télam sobre las conclusiones preliminares del trabajo, como la circulación inusual de virus respiratorios tras las medidas restrictivas de la pandemia.

“En realidad forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Virus Respiratorios de pacientes que se internan por infección respiratoria por eso se puede saber si hay brotes de influenza o si aumentó el Sars-Cov-2. Si bien todo el país tiene que notificar los datos de vigilancia, a los chicos internados de estos centros de salud de referencia, lo que hacemos es mirar más datos”, describió.

Así, en cada hospital contemplado en el estudio lo que se hace es completar una ficha clínica en la cual se toman los datos sobre la gravedad de la enfermedad, si están vacunados, si van a terapia, entre otros ítems.

El reporte minucioso de los casos internados comprende este año en curso, en el cual según una estimación preliminar unos mil pacientes ingresaron a la base de datos; los chicos más afectados, que llegan a desarrollar cuadros graves, son los menores de 1 año.

“Lo llamativo de este año es que en el invierno en lugar de tener virus sincicial respiratorio tuvimos metapneumovirus, que nunca apareció en la internación en chiquitos menores de un año. Y esta vez tuvimos un 10 por ciento de pacientes que fueron a terapia. Eso nos llamó mucho la atención, porque uno espera el VSR y no apareció circulando”, señaló Gentile como primer dato sobresaliente de este trabajo de vigilancia.

Y destacó: “Por otra parte, tuvimos muchos casos de influenza, no tanto internados sino más ambulatorios”.

Factores influyentes

Respecto a los factores que pueden influir en estas virosis explicó: “El metapneumovirus no tiene vacuna y se transmite como todos los virus respiratorios; lo que pasa es que ante tanto tiempo con protocolos rígidos por la pandemia, muchos virus habituales no han circulado o han circulado en forma inusual. Por ejemplo, hemos tenido un brote de sincicial respiratorio a fines de 2021 o un brote de influenza en el verano, en febrero. Entonces es evidente que hay un canal de transmisión de virus respiratorios que no es el habitual”.

“Por eso, estos programas de vigilancia epidemiológica son tan importantes para ir viendo cómo circulan los virus, qué características tienen, a qué tipo de población afecta, en población pediátrica cuál es la edad más afectada y por otra parte, tener las características de los pacientes, porque la circulación de los virus respiratorios es inusual después de la pandemia”, aseveró la infectóloga.

Consultada sobre el virus que predomina en estos días, Gentile sostuvo: “Estamos teniendo un aumento de casos de influenza que ya empezó hace un mes aproximadamente y con temperaturas altas, y de hecho hubo un alerta de la parte de la OPS sobre los reportes de influenza”.

El 18 de noviembre, el Ministerio de Salud de la Nación instó a los equipos de salud a intensificar las acciones de vigilancia, prevención y control dado “un nuevo ascenso en el número de casos de influenza con co-circulación de virus influenza A H3N2, A H1N1 e influenza B linaje Victoria y considerando la circulación de Sars Cov-2, VSR y otros virus respiratorios en distintas jurisdicciones del país”.

En esa línea, aconsejó no bajar los brazos en los esquemas de vacunación como medida preventiva. “Todo lo que sea inmunoprevenible hay que trabajarlo aplicando las vacunas pertinentes, tenemos vacunas Covid y para la influenza para los chicos, están las vacunas del calendario obligatorio. Es muy importante cumplir con estas dosis del calendario”, concluyó.

“Esta circulación inusual -insistió- se debe a todos los protocolos restrictivos de la pandemia. El Sars-Cov-2 irrumpió y durante casi dos años no dejó circular a ningún otro virus; entonces ahí está el tema en cuestión”. completó.