Mirtha fue condecorada con la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia

viernes 25 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

La gran diva de la televisión argentina recibió este miércoles una distinción que corona su gran año: fue reconocida por Francia con el prestigioso mérito sobresaliente de Legión de Honor, la máxima distinción otorgada por el gobierno galo a nivel mundial.

Claudia Scherer-Effosse, embajadora de Francia en la Argentina, recibió a La Chiqui en el Salón Dorado del primer piso del bellísimo Palacio Ortiz Basualdo, la casa de la República Francesa en Argentina desde 1939.

Emoción y gratitud

“En algún momento he dicho que no creo en los premios, pero luego de 82 años de trabajo hoy digo ‘Sí, me lo merezco’. Gracias mi amada Argentina, viva la Argentina, viva Francia”, dijo Mirtha, sentada en un coqueto sillón violeta con toques dorados.

Más de uno había imaginado un discurso suyo dicho en francés, pero prefirió hacerlo en español porque reconoció que no maneja ese idioma a la perfección. Su bisnieta, Ámbar (hija de Juana), sí se animó a agradecer en francés en nombre de su bisabuela y de toda su familia.

Según Mirtha, “una mujer hablando en francés es una gran seductora”. En otro momento de su discurso confesó que “es increíble que una Martínez Suárez, descendiente de españoles, haya recibido esta distinción”.

En este homenaje, Mirtha estuvo acompañada por su hija, Marcela Tinayre; sus tres nietos, Juana y Nacho Viale, y Rocco Gastaldi; y sus tres bisnietos, Ámbar, Silvestre y Alí. También estuvo presente parte de la familia de Goldie, su hermana melliza que murió en plena pandemia.

Famosos de todos los ámbitos

Entre los famosos que asistieron a la gala estaban Carolina Pampita Ardohain y su marido, Roberto García Moritán; Patricia Bullrich, Teté Coustarot, Lucía Galán, Facundo Manes, Jorge Macri y su flamante esposa, María Belén Ludueña.

También estaban los diseñadores Gino Bogani y Claudio Cosano, sus amigos Carlos Rottemberg, Iliana y Coca Calabró y el ex DT Carlos Bianchi, entre otros.

Durante su discurso, Mirtha manifestó varia veces su emoción ante esta distinción que lució en el lado izquierdo de su pecho y, luego, en charla con Clarín, dijo estar “muy entusiasmada, emocionadísima... Ha venido todo el mundo”. Mirtha se sabe querida. Y sabe agradecerlo.

El acto contó con la actuación de Jairo, quien eligió uno de sus clásicos, en francés, para homenajear a la diva: Las hojas muertas, canción que Chiquita fue cantando, en voz baja, a la par del músico.

Mirtha y Francia

Además de su trayectoria indiscutible, la conexión francesa con Mirtha viene naturalmente por Daniel Andrés Manoli Tinayre, director de cine, guionista y productor nacido en Vertheuil (en la región de Nueva Aquitania), a quien conoció durante el rodaje de Cinco besos, cuando ella tenía 17 años y él, 35. Y fueron marido y mujer.

Chiquita, que era una estrella en ascenso, estaba filmando una escena de la película de Luis Savlasky cuando Tinayre entró al set y quedó impactado por su belleza. Fue un flechazo digno de Hollywood. Se casaron el 18 de mayo de 1946, tres meses después de conocerse, tuvieron 2 hijos y vivieron 48 años juntos, hasta la muerte de él, el 24 de octubre de 1994.

La Ordre national de la Légion d’honneur es una condecoración que se le otorga a personalidades de la cultura, el arte y el ámbito civil, francesas o extranjeras, por sus méritos extraordinarios.