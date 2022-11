Localidades pequeñas se animan al turismo y suman emprendimientos

viernes 25 de noviembre de 2022 | 5:30hs.

El estímulo que la provincia le viene dando al turismo se ve reflejado en los números de ocupación que cada fin de semana revelan ciudades como Puerto Iguazú, Oberá o Posadas. Sin embargo, y a partir del auge del turismo nacional con la pandemia, cada vez son más las localidades que se animan a apostar a este rubro. Ciudades y pueblos más pequeños, cuyos motores económicos siempre fueron el agro y la industria, se van volcando poco a poco a la actividad, con el impulso de los emprendedores privados que buscan instalarse dentro del sector.

“Hemos aumentado nuestra oferta en toda la provincia. La conformación del Consejo Provincial del Turismo (Coprotur) es una muestra clave de eso”, confirmó a El Territorio el ministro José María Arrúa al ser consultado por los nuevos alojamientos y emprendimientos turísticos en los distintos municipios de Misiones.

Y aclaró que “para la feria del 10 y 11 de diciembre ya tenemos más de 40 municipios confirmados que quieren venir (a Posadas) a mostrar su oferta turística”.

Emprender en lo local

Además de Oberá y Alem, la zona Centro de la provincia alberga diferentes comunas que tienen innumerables atractivos para los visitantes. Un ejemplo es Campo Ramón, donde se viene haciendo un trabajo importante en la difusión y posicionamiento en este sentido.

Una de las que lleva adelante la tarea es Lorena Osuna, quien explicó que “creció el número de emprendimientos que se dedican al turismo rural como segunda actividad económica, diversificadora. El turismo es una estrategia de desarrollo local”.

“Tenemos emprendimientos enmarcados en el turismo en el espacio rural, son productores que ven al turismo como un factor de ingreso familiar y así se suman a la actividad. En este momento son 15 emprendimientos entre campings y agrocampings, además hay aproximadamente otros ocho con intención de comenzar un proyecto en este ámbito”, distinguió la referente.

Y aclaró que lo “importante es que son productores que emprenden en turismo en sus chacras como actividad económica con un impacto alto en preservación del recurso natural y como visualización de nuestros recursos naturales”.

Otra localidad que viene trabajando en igual sentido es Tres Capones, donde se destaca el turismo religioso como referencia. Desde allí, el intendente Ramón Gerega afirmó que “la gente va a tomar conciencia de la importancia y lo que mueve el turismo una vez que esté la ruta. Creo que a partir de allí se van a animar más. Tenemos empresas que se van animando ya a invertir en hotelería. Despacito creo que nos vamos a ir acostumbrando”.

“Somos todavía un pueblo, pero la idea es dejar de serlo. Estuvimos muy aislados de la provincia, del comercio, no tenemos líneas de colectivos por no tener una ruta pavimentada, por eso la gente no se animaba. La ruta va a ser una bendición y será el despegue que estamos esperando, la idea es mentalizar a la gente a que arriesgue y hay muchos que ya lo están haciendo”, sostuvo.

Otro de los puntos clave en Misiones es San Ignacio. Sin embargo, pese a los atractivos culturales y naturales que posee, los privados se resistían a emprender allí. Esta situación comenzó a cambiar y cada vez son más los emprendedores de alojamientos y gastronómicos que se interesan por instalarse en la localidad.

Tatiana Oxandaburu, directora de Turismo de San Ignacio, puntualizó que “sobre todo después de la pandemia se vio que mucha gente empezó a invertir en la ciudad, se abrieron nuevos lugares, incluso una cadena nacional importante decidió abrir su franquicia aquí en la ciudad, además de otros gastronómicos y alojamientos, principalmente en la zona del Teyú Cuaré y el centro”.

“Últimamente se renovó la concesión de la Playa del Sol y está apostando a hacer eventos en el atractivo, por lo que se vio un crecimiento. Hay hoteles nuevos, lodges, nuevas hamburgueserías gourmet y heladerías/cafeterías también”, destacó.

