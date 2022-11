Piray: se inicia la primera jornada del Torneo Nacional Clausura de Judo

jueves 24 de noviembre de 2022 | 11:31hs.

Con el arribo de las delegaciones de todo el país se inicia la primera jornada del Torneo Nacional Clausura de Judo en la localidad de Puerto Piray que se extenderá hasta el domingo en el polideportivo Municipal, donde se armaron tres espacios de competencia.

Desde esta mañana las delegaciones, que suman alrededor de mil deportistas en categorías infantil A B , sub 13, Sub 15 y Sub 21, junior, cadetes, senior Kyu novicio y graduado, de los cuales más de 50 representan a Misiones, iniciaron las acreditaciones y el pesaje a los infantiles A y B y Juniors Graduados.

La actividad es organizada por la Federación Misionera de Judo conjuntamente con la Municipalidad de Puerto Piray.

El viernes las competencias serán en infantiles A y B y junior novicio y graduado y el pesaje de las categorías cadetes novicios y graduados y seniors. A las 10 hs está prevista la inauguración oficial.

Después de 15 años se realiza nuevamente en la tierra colorada un nacional de judo “ es importante que Misiones pueda realizar esta competencia, tenemos muchos deportistas misioneros que participan y el objetivo es que se practique esta disciplina en más municipios, si bien en Piray no se practica la idea es que desde el año que viene se podrá dictar clases, aparte significa un movimiento económico y turístico para la zona” sostuvo el presidente de la federación Misionera de Judo Javier Galeano.

Por otra parte durante todos los días de evento habrá muestra artesanal y gastronómica en la plaza 9 de Julio, donde los visitantes podrán adquirir creaciones de emprendedores locales.