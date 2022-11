Dos títulos para miisiones en el argentino de Enduro

jueves 24 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

El Team Sartori Motos Kawasaki integrado por Néstor, Maximiliano Sartori y Ulises Kubiczen se destacó en la última fecha de la Copa AMD Enduro Classic Series, que se realizó en Las Leñas, Mendoza y trajo para Misiones un título Argentino de Enduro. “Mi viejo me dijo que no salga a ganar la carrera, sino que tenía que llegar, pero no le hice mucho caso y salí a ganar -dijo Maximiliano, quien sigue los pasos de su padre Néstor, que salió Campeón Argentino de Enduro en la Categoría senior en 1999 y 2000. El segundo título lo logró el piloto de Oberá, Santiago Burger, quien se consagró monarca en la categoría Acero (Principiantes). Burger no corrió la última fecha y sólo se tuvo que presentar ya que se había consagrado una fecha antes.