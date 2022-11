La historia de un innovador empresario del striptease masculino

jueves 24 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Bienvenidos al Chippendale (Welcome to Chippendales) es una serie basada en eventos reales que ya está disponible en la plataforma de Star+. Fue creada y dirigida por Robert D. Siegel y está basada en la vida de Somen “Steve” Banerjee, un inmigrante indio que se convirtió en el fundador del imperio masculino más grande del mundo. es protagonizada por el actor, comediante y productor pakistaní Kumail Nanjiani. Al respecto, en una ocasión el intérprete dio a conocer que esta producción ha sido el trabajo más difícil hasta ahora en el desarrollo de su carrera debido a que no solo tuvo que subir varios kilos, sino también por la carga emocional que requería Steve.

Asimismo, en una entrevista para Unnot, Nanjiani agregó que mientras se metía en su papel recibió mucho apoyo de su compañera de elenco Annaleigh Ashford, quien interpreta a la esposa de Steve. “Ella me ayudó porque era emocionalmente difícil para mi terminar las escenas después de grabar. Así que me ayudó a cortar ese personaje que hice durante 5 meses”; aseveró.