La UCSF celebró bodas de plata de egresados de Abogacía

El viernes, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) realizó la celebración de Bodas de Plata de los egresados de la carrera de Abogacía de la promoción 1995/1996 y 1997, en la sede Santos Mártires de la UCSF. La ceremonia contó con la presencia del rector de la Universidad, Martín Eugenio De Palma y comenzó con la santa misa de acción de gracias, celebrada por el padre Gervasio Silva.

En dicha ocasión, se realizó el reencuentro de los egresados que además de obtener reconocimientos por su trayectoria, compartieron anecdotas de su labor.

En este sentido, el rector celebró la participación de los egresados en el acto académico. “Hay mucha adhesion de los egresados, despues de los 25 años se convoca a los egresados y hay una participación tan significativa de ellos, esto significa que una semilla importante hemos dejado en el corazoón de cada uno y hay un gran cariño por esta universidad que es una construcción de muchas personas”, dijo De Palma.

El rector, que estuvo acompañado de más autoridades de la universidad, celebró la trayectoria de la facultad, haciendo hincapié en el trabajo de los docentes. “La sede Santos Mártires Posadas para la Universidad Católica de Santa Fe no es una sede más sino que es parte de la universidad, porque tiene una historia de más de 30 años y ha sido una historia muy linda. La conozco desde sus comienzos y hemos tenido una presencia sistemática durante todo este tiempo”.

“Es destacable de esta facultad el claustro docente, que siempre tuvo mucho compromiso con la institución. Tanto los docentes locales como los de Santa Fe que con mucho esfuerzo siguen sosteniendo esa modalidad de trabajo”.

En cuanto a los nuevos tiempos que afrontan los estudiantes y todos los profesionales en relación a la tecnología, De Palma comentó: “Una institución universitaria da una formación integral que va un poco mas alla del simple saber hacer. En los tiempos actuales y con las nuevas tecnologías creo que es muy bueno el hecho de que se pueda saber hacer pero no alcanza. Ese plus que da la formación integral universitaria es el norte que debe mantener la u niversidad y adaptandose a los tiempos actuales con las nuevas tecnologías”, afirmó.