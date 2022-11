Misiones logró dos títulos en el Campeonato Argentino Enduro Classic Series

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 19:20hs.

El Team Sartori Motos Kawasaki integrado por Néstor, Maximiliano Sartori y Ulises Kubiczen se destacó en la última fecha de la Copa AMD Enduro Classic Series, que se realizó en Las Leñas, Mendoza y trajo para Misiones un título Argentino de Enduro.

El Aconcagua Enduro Challenge 2022, que se disputó por los paradisiacos caminos de Las Leñas, sirvió para que Maximiliano Sartori alcanzara su primer título Argentino al consagrarse en la categoría Plata (Junior A).

El piloto de Leandro N. Alem, venía en los puestos de punto cuando se le rompió la cadena de su moto. Parecía que se escapa el título, pero su compañero de equipo Ulises Kubiczen lo pudo auxiliar, repararon el problema, pudo seguir y llegar al final en la novena posición. Con los puntos sumados, 390, le alcanzó para lograr el título.

“Antes de la primera fecha me lesioné, me caí en un entrenamiento y me rompí la clavícula y me perdí las tres primeras fechas. Después empecé a recuperarme, tomé ritmo, hicimos podios, gané en Concordia y fui segundo en Buenos Aires. Se fueron dando todos los resultados y llegamos a la última fecha casi campeón solo tenía que llegar”, empezó diciendo el juvenil piloto.

“Mi viejo me dijo que no salga a ganar la carrera, sino que tenía que llegar, pero no le hice mucho caso y salí a ganar -dijo entre risas y continúo relatando- en la primera vuelta venía en los tiempos en la punta y en la segunda rompí la cadena en un paso de un arroyo. Por suerte pudimos reparar y llegar y con esos puntos festejar el campeonato que nos costó mucho conseguir”, agregó el piloto de Alem.

Maximiliano sigue los pasos de su padre Néstor, quien salió Campeón Argentino de Enduro en la Categoría Senior en 1999 y 2000.

Néstor sigue corriendo y terminó en la sexta posición del campeonato de la Clase Hierro con 485 puntos.

Mientras que el segundo título lo logró el piloto de Oberá, Santiago Burger, quien se consagró monarca en la categoría Acero (Principiantes) con 460 puntos. Burger no corrió la última fecha y solo se tuvo que presentar ya que se había consagrado una fecha antes.

En la categoría Padre e Hijos Ariel y Jeremías Sartori alcanzaron el subcampeonato con 810 puntos y Omar y Gustavo Koyarski terminaron terceros con 690 puntos. Los campeones fueron los mendocinos Fernando y Gino Cuoghi con 950 puntos.