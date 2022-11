Tite palpitó el debut de Brasil y se refirió a la derrota de Argentina: "Sirve como análisis"

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 17:58hs.

Brasil hará su debut mañana desde las 16 ante Serbia en el Estadio Lusail y como es costumbre los entrenadores dan la conferencia de prensa el día previo, en ese contexto, Tite habló de las derrota de la Selección Argentina y la preparación de su equipo para el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador de Brasil fue consultado por las derrotas de Argentina ante Arabia y Alemania con Japón por la primera fecha del grupo C y E, respectivamente. En ese marco, Tite reflexionó: "Sirve como análisis, como reflexión. No hay grandeza ni facilidades mayores o menores. Tal vez ese sea el gran aspecto, no hay rótulos o etiquetas. Cada país tiene su orgullo para dar lo mejor".

"Los juegos tienen un componente emocional muy fuerte, el debut aún más por la expectativa que genera, es humano. Puede que eso interfiera en las expectativas de lo que suceda en el juego", remarcó el entrenador del pentacampeón del mundo sobre las sorpresas en esta primera jornada.

El entrenador se hizo cargo del favoritismo que tiene Brasil en el Mundial y señaló: "Tenemos presión, pero también la tranquilidad de saber sobre las oportunidades que surgen en la vida, de la que soñar hace parte. Soñamos con hacer una gran Copa y ser campeones. Y si no lo conseguimos, al menos quedar tranquilos por haber dado lo mejor de nosotros. Solo un equipo va a ser campeón, pero hay que tener la sensatez y naturalidad para reconocer que otras grandes selecciones buscan ese objetivo. La presión es inevitable"

"Estamos en el mayor torneo del mundo, con los mejores atletas el mundo, probablemente con la mayor visibilidad de un deporte en el mundo. Pero tenemos que ser lo que somos, mantener nuestra esencia", cerró el entrenador de Brasil, que no dio indicios del once para el debut tras la última práctica de su equipo.