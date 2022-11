GH: Thiaguito y Pestañela sellaron su amor con un beso apasionado en el living de la casa

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 12:55hs.

Santiago del Moro animó a los participantes a darse un pico en Gran Hermano. Sus compañeros duplicaron la apuesta y pidieron un “buen beso”. Con el consentimiento de Thiago Medina y Daniela Celis ante las cámaras y tras la cuenta regresiva del conductor, los jóvenes se besaron apasionadamente a tal punto de convertirse en los mejores memes de la red social del pajarito azul.



Sin embargo, lejos de que sea un momento tierno, el exagerado beso hizo estallar las redes. Es que la reacción de los participantes no pasó desapercibida y miles de fanáticos se burlaron de ellos.

Reviví el momento en que Thiago, el jóven cartonero y 'Pestañela' como apodaron los seguidores del reality más visto de la televisión argentina a Daniela, se besaron al mejor estilo Dulce Amor, la novela protagonizada por ''Marcos y Victoria'' (Carina Zampini y Sebastián Estevanez):

¿Beso real?

¿Beso matiné?

siento que este es el tipo de chape MATINÉE #GranHermano pic.twitter.com/wuyNaSYrKi — fefe (@fedeebongiorno) November 23, 2022

¿Beso estratégico?

En las redes especularon con que a la participante le da vergüenza salir con alguien de bajos recursos, pese a que su infancia también fue bastante dura. Sin embargo, en una charla a corazón abierto con sus compañeras del reality, la joven reconoció que no sabe cómo lidiar con la situación.

Además, cabe recordar que el jóven en cuestión es uno de lo más queridos y fuertes dentro de la casa. El público lo quiere, admira y banca. ¿será pura estrategia?. Los demás concursantes toman posturas divididas al respecto, algunos piensan que Daniela lo está usando para que el público no la saque, y otros consideran que empieza a surgir un amor de verdad.

“Yo no quiero engancharme acá y después terminar afuera llorando separados y yo no vine a eso. Este es el sueño de mi vida, lo que menos quiero es estar sufriendo por una persona y él me dijo ‘yo no te voy a lastimar’”, admitió.

Al escucharla, Romina Uhrig trató de analizar lo que estaba sucediendo a “Pestañela”, tal como es apodada la participante en las redes sociales. “A vos te gusta y tenés miedo de sufrir por él. Igual cuando estás cerca te das cuenta, querés besarlo, querés… querés… me entendés”, le dijo sin filtro. Y ella le respondió: “Siento culpa porque soy más grande y me da miedo decepcionarlo”.