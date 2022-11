El calvario del Chapu Martínez en Qatar: amenazas y llanto desconsolado

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 11:17hs.

El conocido influencer Chapu Martínez, que saltó a la fama años atrás por sus recordados videos donde entonaba "traeme la Copa Messi", cumplió el sueño de poder viajar a Qatar y estar presente en el Mundial 2022 para alentar a la Selección. Tiempo atrás había sido noticia por haber comprado pasajes a 26 pesos luego de encontrar un error en un sitio web. Naturalmente no le validaron los tickets pero de igual forma consiguió viajar. Sin embargo el influencer confesó que fue hostigado luego de que la Selección cayera en su debut ante Arabia Saudita. "Mi familia la está pasando muy mal", se lamentó.

El Chapu apareció en los medios cuando contó que lo habían estafado con la adquisición de las entradas para los partidos de Argentina pero, otra vez, se salió con la suya y pudo decir presente en el estadio Lusail para el debut de Argentina con derrota 1-2 ante Arabia Saudita.

El joven volvió a ser el centro de críticas debido a que quisieron pegarle y recibió amenazas de muerte contra él y su familia. Martínez publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver llorando, muy angustiado, y agradeciendo los mensajes de apoyo.

“Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”, arremetió el influencer.

Una de las amenazas recibidas decía “muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”. Coscu, atravesado por la angustia del Chapu, sentenció: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”.

Mensajes de apoyo al Chapu: basta de bullying

Después de escuchar esto tenes que ser muy gil para putearlo. pic.twitter.com/K3Ul7cYYHP — Coscu (@Martinpdisalvo) November 22, 2022

Cortenla con bardear al Chapu Martinez, se fueron al pasto totalmente con lo que le hicieron todos los que se prendieron... — Kauffmann (@kauffmann_ok) November 23, 2022

Captura de pantalla del descargo de Eugenia 'China' Suárez en su cuenta oficial de Instagram en defensa del 'Chapu' Martinez (@sangrejaponesa).

Coscu el reconocido Streamer en Twitch, también saltó en defensa del influencer: