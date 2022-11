Diego Vain sobre las repercusiones de lo ocurrido en el debut de Argentina

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 11:45hs.

El periodista Diego Vain, que se encuentra en Qatar cubriendo para El Territorio la Copa del Mundo, habló con el programa Acá Te Lo Contamos de Radioactiva 100.7 y pudo contar las repercusiones que dejó el debut de la Selección liderada por Leo Messi, y las sensaciones que se vio en el primer entrenamiento, ya pensando en México.

“Lo duro de la derrota es el cómo, la ilusión era muy grande, por como venía la selección de Scaloni. El resultado de México-Polonia, aplacó un poco la desilusión”, dijo.

“Hoy si hubo una charla grupal, para decir ‘nos equivocamos, ya está, todo lo malo que podíamos hacer en una Copa del Mundo ya lo hicimos ayer en 15 minutos’, reflexionó Diego, sobre el momento en el que llegó la derrota argentina, alegando que sería peor si ocurría este tropiezo en instancias decisivas.

“Es mejor depender de uno mismo, si Argentina gana los 2 partidos restantes, seguramente será primera del grupo. La ilusión sigue intacta”, remarcó, en referencia a lo dicho por Scaloni y Messi sobre la importancia que tiene Argentina de ganar los siguientes compromisos, tanto el sábado contra México, como el miércoles próximo ante Polonia.

Además, Diego se encontró con periodistas mexicanos que estaban enojados por el empate entre la tri y los polacos, quienes lamentaron, “Lo de ustedes (Argentina) es un partido muy malo en 37 jugados, lo de México es así hace un año y medio. Nosotros nos lamentamos que el partido malo de Argentina fue el de ayer, y no el que nos toca a nosotros el sábado”.

La diferencia del estado físico entre las Selecciones

“Las selecciones de jugadores tops van a sufrir con el físico, han tenido una temporada muy desgastante. Octubre fue un mes muy exigente. Se notó en la Argentina, con muchos lesionados”, consideró Vain, respecto a la diferencia que se pudo ver en el estado físico entre Arabia y Argentina.

Asimismo, mencionó “Arabía estaba mejor físicamente porque 9 de los 11 titulares juegan en el mismo equipo de la liga saudí. Se conocen, entrenaron, hace más de un año y medio que no juegan en su liga. Son detalles que te marcan la diferencia”.

Por otro lado, el periodista misionero cree que otra de las causas por el cual a la albiceleste le costó en el arranque, fue la apuesta de Scaloni a mantener el equipo titular y el darle la titularidad al Papu Gómez, en un momento que no se encuentra bien físicamente.

Declaraciones del técnico de Arabia Saudita

“No creo que sea en broma las declaraciones del técnico de Arabía. Argentina es un gran candidato, no solo por tenerlo a Messi, sino porque ha demostrado que tiene muy buen equipo”, indicó respecto a lo que dijo el técnico francés, post partido donde lo ve a Argentina pasando primera en el grupo y saliendo campeona del mundo.

Por otra parte, consideró, “En Argentina subestimamos lo que se hace en otros lugares. Subestimamos a Arabía; Dinamarca no le pudo ganar a Túnez; a Ecuador le costó con Qatar. Es decir, nosotros creemos que llegamos y le ponemos la camiseta delante, pero no, el futbol hace tiempo no es así y hay que respetar”.

La polémica en el primer gol de Lautaro

Hubo una polémica que se pudo viralizar horas después de haber finalizado el partido entre los dirigidos por Scaloni y los árabes, donde se remarca que el primer gol de Lautaro Martínez, estaría mal anulado. Diego expresó que, si bien se confía en la FIFA y la tecnología, cree que uno no saca ventaja con el hombro y que arranca en la misma línea que el defensor asiático, pero que siempre se va a cuestionar esas jugadas milimétricas, donde al juez de línea se le hace difícil resolver.

Festejo de los árabes post partido

Al término del partido había hinchas que estaban extasiados festejando en las afueras del estadio y en los transportes públicos. “Esta es la victoria más importante de la historia de Arabia Saudita, y está perfecto que en su país se haya decretado feriado nacional” mencionó.

“El Sábado se tiene que hacer sentir el publico argentino, que luego de los dos cachetazos por parte de Arabia con los goles, no solo los jugadores lo padecieron, sino que la hinchada también”, cerró el periodista.