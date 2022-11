El gesto anticensura de los jugadores alemanes antes de empezar el partido con Japón

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 10:56hs.

Los futbolistas alemanes se taparon la boca con la mano a la hora de tomarse la foto de equipo antes de que comience lo que sería su primer partido en el mundial Qatar 2022, ante el cpombinado japonés. El gesto, según se explica en medios alemanes, responde a una protesta contra la amenaza de sanciones deportivas por parte de la Fifa para evitar que se utilice el brazalete 'One Love' en el brazo de los capitanes de selecciones europeas.

La disputa con la organización comenzó cuando las siete federaciones europeas, incluida Alemania, planearon la idea de llevar un brazalete de colores con la bandera de la comunidad LGBTQ+ como signo contra las discriminaciones que en Medio Oriente sufren los miembros de esa comunidad. Pero debieron renunciar a ello por la amenaza de "sanciones deportivas" que la Fifa les hizo llegar a las Federaciones. Una posición muy criticada en Alemania, donde mucha gente pidió a sus futbolistas desafiar la prohibición.

Por otro lado, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) respondió este miércoles (23.11.2022) a las amenazas de sanciones utilizadas por la Fifa para impedir llevar el brazalete inclusivo "One Love", escribiendo en Twitter que "los derechos humanos no son negociables". "Prohibirnos llevar el brazalete es impedirnos hablar. Nuestra posición está clara", escribió en Twitter la DFB en el inicio del partido, al que asistía el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables", dice el primero de los tuits de la Federación, para luego agregar que "so debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene".