El Mundial con las emociones a flor de piel

miércoles 23 de noviembre de 2022

La Copa del Mundo 2022 comenzó el pasado domingo y las emociones se encuentran a flor de piel durante cada encuentro y más cuando juega el Seleccionado argentino.

Ayer, el partido ante Arabia Saudita dejó con bronca, enojo y tristeza a más de uno, ya que el fútbol es una pasión que mueve multitudes. Pero cómo hago para que el Mundial no afecte mi estado anímico.

Beatriz Martínez, coach y asesora de empresas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “El primer partido es para entrar en terreno, entonces desde este lado yo siempre busco la mirada apreciativa, mirar lo positivo aún en lo negativo. También entender que donde nosotros ponemos foco, eso es lo que va a crear fuerza, entonces si yo pongo lo negativo en la derrota, en que a partir de ahora nos va a ir mal y todo lo que viene ya será en forma negativa, bueno así será porque yo sigo creando mi realidad a través de los que estoy pensando y de lo que estoy diciendo”.

“Es una pasión el fútbol, no es de uno, es mundial, es de aquel que es fanático y de aquel que no es fanático porque sí o sí nos vemos inmersos en este sistema. Entonces más allá de que al fanático lo tome tan a personal también termina afectando al otro que no es fanático, entonces en eso hay que decir, dónde estoy poniendo el foco, dónde decido si yo realmente quiero que la Argentina salga campeón y que mi equipo vaya ganando partido a partido, pues lo acompaño y digo que esto fue un traspiés”, remarcó.

La profesional indicó que hay que revisar dónde se falló y en esto también se basa la vida personal, “entender que esto es un juego, es algo recreativo, que me puede servir para compartir con amigos, a veces en el en el trabajo, es un momento de distracción, no es la vida misma. Ahora si yo lo estoy tomando con esa seriedad tengo que pensar qué está pasando con mi vida, dónde estoy poniendo yo el peso de mi vida”.

“Tenemos el gran poder de decisión de cómo comportarnos a pesar de, tenemos que poner las buenas intenciones, vamos a tener pensamientos positivos que ayude a generar emociones positivas porque las emociones son contagiosas. Si yo tengo conversaciones, lo que va a ser mi cerebro es creer que eso es verdad, porque el cerebro no identifica lo que es verdad y lo que no, lo que yo le pongo ahí eso va a tomar como realidad y con eso va a construir una serie de redes neuronales y de sustancias químicas que son las emociones”, detalló.

Martínez acentuó que si uno mismo se dice que no vamos a perder, que no pasa nada, que fue un traspiés, otra manera de cómo podemos mejorar los resultados, “tenemos que mirar el proceso, no el resultado porque no depende de mi sino del equipo”.

“En cuanto a cómo los manejan los demás, tengo que recurrir a mi habilidad de empatía, entender que para el otro ese partido le significó algo muy importante pero el partido es la metáfora, hay algo más que le está pasando esa persona, entonces lo miro con amor y no entro a competir y agregar más agresión a lo que ya está pasando y tiene mucho que ver las palabras que utilizo al momento de comunicarme con la otra persona”, aclaró.

Finalmente se refirió a cómo vive la niñez y la juventud esta competencia, “a la infancia se le tiene que decir que como en la vida hay veces que se gana y otras se pierde y en realidad no es que se pierde, siempre es un aprendizaje, depende cómo yo lo miro y aprovechar el momento como para conversar con nuestros hijos”.