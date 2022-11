Cuatro amigos se tatuaron a la China Suárez como cábala para que Argentina clasifique a octavos

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 9:45hs.

Con el Lusail Stadium de fondo, mientras aún se escuchaban los festejos de los saudíes tras el triunfo frente a la Argentina, un grupo de cuatro amigos salían del estadio al ritmo de una caminata lenta y una charla descontracturada.







Se iban riendo y haciéndose chistes, como si nada hubiese ocurrido. Los cuatro exhibían la seguridad de quienes sienten que la derrota del seleccionado argentino en su debut mundialista no fue más que un simple traspié.

Consultados por su tranquilidad, Simón, uno de los amigos, manifestó que “Argentina se complicó sola” pero que en definitiva va a clasificar. “Ahora a levantarse y ganarle a México”, completó Felipe, otro integrante del grupo.

Luego de elegir una opción que generó risas pero superaba los límites pautados, uno de los fanáticos sostuvo que si Argentina pasa a Octavos de Final, su amigo tendrá que tatuarse la cara de la “China” Suárez. Al principio se resistió a la idea de hacerlo, pero luego, el final del juego terminó con Hernán, quien contempló la posibilidad después de algunos segundos y culminó aceptando la idea.

Las promesas de cuatro amigos para que Argentina clasifique con la China Suárez como protagonista

“¿Si Argentina pasa?”, preguntó Simón de manera incrédula. “Pero vamos a pasar, eh. Yo no tengo miedo, vamos a pasar. Pero si pasamos me tatúo algo de la Selección; me tatúo el escudo de la AFA”, prometió el joven de 25 años.

A su lado, Felipe, de 26, indicó que “si Argentina pasa y Messi tiene una primera fase como todos queremos, puedo tatuarme un 10 en el tobillo”. Sus amigos se burlaron de él y señalaron que su elección era “muy tibia”, aseguró TN.

“Bueno, me hago el mechón rubio de Diego (Maradona)”, agregó en relación al célebre look que el 10 utilizó durante su última etapa como jugador de Boca.

Hernán, de 24 años, escogió la decisión de quitarse la responsabilidad de encima y señalar a Mariano, de 16, a quien le atribuyó el poder de escoger qué tatuaje debía realizarse en el caso de que los hechos transcurrieran de manera positiva.

Mariano, el último en decidir qué hacer, optó por un corte mullet y un 10 rapado en uno de los costados de su cabeza.

Una cábala entre amigos

Los amigos relataron que se conocen entre sí por intermedio de otros amigos en común, el fútbol y la familia. También destacaron que se quedarán “hasta que pinte” y que, a pesar de que Simón tiene fecha de regreso para el 7 de diciembre, cambiará el pasaje si Argentina avanza, confiman voceros de TN.

“Es un cachetazo gigante, pero es un baño de realidad. Hay que aprender de esto, nunca es bueno llegar con un invicto tan grande al Mundial”, completó Simón.