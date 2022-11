Tras la crisis, desgaste emocional y desafío salarial

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

La gestión de recursos humanos escasos durante la pandemia del coronavirus, el desgaste emocional de los trabajadores, los desafíos salariales y académicos para evitar que desaparezca la especialidad y las estrategias ante nuevos escenarios con víctimas múltiples, fueron algunos de los temas del 32º Congreso Argentino e Internacional organizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), que se desarrolló en Mar del Plata hace un par de semanas.

Fue la primera edición presencial tras los dos años de virtualidad por la emergencia sanitaria de Covid-19, y sirvió para que más de 3.000 intensivistas debatan y pongan en común las lecciones y los desafíos tras una experiencia que los "ubicó en la primera línea y visibilizó", como explicó la presidenta del congreso, Rosa Reina, en diálogo con Télam.

"Somos sobrevivientes de la pandemia, porque estuvimos en la primera línea de atención de los pacientes graves en gran escala antes de que existieran las vacunas, así que física y emocionalmente pasamos años muy difíciles, y tenemos que aprender de lo que vivimos", explicó por su parte la vicepresidenta de la Sati, Cristina Orlandi.

El congreso permitió poner en perspectiva lo que significó la emergencia sanitaria y abordar la "situación crítica" que vive la especialidad.

"Seguimos en una situación crítica, porque si bien lo que se amplió en instalaciones y tecnología por la pandemia va a quedar, no se pudo expandir el recurso humano. Fue una experiencia que nos hizo crecer profesionalmente, porque gestionar una pandemia fue un desafío, pero hay mucho desgaste emocional y mucha desilusión con la falta de reconocimiento. Pensamos que nuestros reclamos iban a ser escuchados", aseguró Orlandi.

Por su parte, Reina dijo que la pandemia "nos visibilizó pero hay muchos desafíos, por ejemplo con el nuevo síndrome post covid, relacionado con lo que antes llamábamos síndrome post terapia."

"Solemos decir que no damos de alta personas sanas, sino personas vulnerables. Necesitamos que los diferentes Ministerios de Salud entiendan que la recuperación de los pacientes necesita de un equipo multidisciplinario que en la Argentina no existe. El post Covid pone en evidencia que necesitamos incorporarlos", explicó.

"La Sati mostró lo que estaba pasando ya en 2013. Siguió pasando y está pasando ahora, con el agravante de que cada vez se anotan menos aspirantes. La calidad laboral no mejoró, los salarios tampoco. No se puede salir de una guardia y correr a otra. Las autoridades tienen que tomar conciencia. Porque cada vez los profesionales están más sobrecargados de trabajo y no quieren elegir especialidades como terapia intensiva", aseveró.

