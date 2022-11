México y Polonia y un empate que puede ayudar

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

México y Polonia empataron sin goles en la noche qatarí, un resultado conveniente para el seleccionado argentino.

El arquero Guillermo Ochoa, integrado ayer al selecto grupo de futbolistas con presencia en cinco Copas del Mundo, fue el héroe azteca al taparle un penal a Robert Lewandowski, propietario del galardón Fifa The Best en las últimas dos temporadas, cuando transcurrían 13 minutos del segundo tiempo.

Las posibilidades de Argentina

El empate entre México y Polonia le dio una vida más a Argentina, ya que si bien está último, tiene a sus tres rivales a tiro, con la chance de enfrentar a los dos que estarían más a mano.

La Albiceleste volverá a presentarse el sábado a las 16 -ante el México de Gerardo Martino- con el resultado de Polonia-Arabia Saudita puesto, ya que juegan antes.

En caso de perder contra los mexicanos, quedará automáticamente eliminada. El miércoles 30 cerrará la fase de grupos contra Polonia.

Si bien no puede volver a perder, el dato positivo es que no depende de nadie. Es decir que si gana los dos partidos que queda se clasificará a octavos de final, aunque sin la certeza de hacerlo como líder del grupo C.