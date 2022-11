Piqueteros marcharán al Ministerio de Trabajo después del partido de la Selección

martes 22 de noviembre de 2022 | 7:55hs.

Organizaciones piqueteras se movilizarán este martes desde el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio y Belgrano, directo al Ministerio de Trabajo, donde gremios y empresarios negociarán el último aumento del año del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La concentración comenzará a las 13:00 y prevé llegar al bajo porteño para el inicio del Consejo del Salario, que se reunirá a las 16:00. Por la mañana los movimientos sociales alentarán a la Selección argentina en el primer partido del Mundial de Fútbol de Qatar.

“Después de alentar a la selección, vamos por la comida, las herramientas, y por un salario que le gane a la inflación”, dijo Unidad Piquetera en la convocatoria a lo que, se espera, será una movilización masiva.

Cómo se organiza la CGT y la CTA

Las centrales de trabajadores estarán presentes en el Consejo del Salario, junto a otros gremios cercanos al kirchnerismo. El reclamo de Unidad Piquetera es que “las organizaciones de la clase trabajadora rompan con el Gobierno y convoquen un paro nacional y un plan de lucha por el salario y todos los reclamos”, asegura TN.

“La burocracia de la CGT y la CTA es responsable de esta situación. No tienen ningún mandato para representar a nadie en esa reunión, donde van a pactar nuevamente un salario de hambre”, denunciaron los movimientos sociales que presionarán desde afuera del Ministerio para que la suba del salario mínimo logre ganarle a la inflación.

Los piqueteros presionan para que la CGT y la CTA tomen el camino del gremio del Neumático, dirigido por una fracción de la izquierda. “La Unidad Piquetera se moviliza en unidad con el Plenario del Sindicalismo combativo y sindicatos y comisiones internas independientes. Vamos por un salario mínimo de $139.738, por el 82% móvil para las jubilaciones y por trabajo genuino y por convenio”, señaló la organización.

El Mundial como pantalla: un golpe al salario

Además, cree que la coincidencia de la convocatoria con el debut de la Argentina en el Mundial busca “sacar el tema de agenda e intentar, con una maniobra torpe, esconder el nuevo golpe al salario que se pretende asestar”.

La canasta básica alimentaria (CBA) para que una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos chicos, no caiga bajo el umbral de la indigencia, marcó los $62.106 en octubre, y el salario mínimo de $54.550, no alcanzó a cubrirla. Y para no ser considerado pobre, el ingreso debería haber sido de $139.738, es decir que, dos salarios mínimos y medio.

“Con un salario mínimo cada vez más lejos de la canasta de pobreza, y con más del 50% de la población activa en situación de precariedad laboral, el Gobierno insiste en profundizar un ajuste sobre los que menos tienen”, dijo Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie.

Según indican fuentes nacionales, a partir de noviembre, el salario mínimo subió $57.900, pero sigue por debajo de la mitad de la canasta de pobreza y tampoco alcanza a la de indigencia. “Condena a millones de trabajadores y trabajadoras con trabajo registrado y por convenio, a jubilados y jubiladas, y a beneficiarios de programas sociales, a la pobreza e indigencia”, aseguró Unidad Piquetera.

Las organizaciones sociales denunciaron, además, que “las entregas de alimentos a los espacios comunitarios sigue siendo deficiente” y que “se acumulan los meses de demora en la llegada de herramientas para quienes realizan tareas en el Potenciar Trabajo”.

Con todos esos reclamos en agenda, la movilización de este martes se anticipa como masiva. Unidad Piquetera viene también advirtiendo que de no cumplir el Gobierno con las promesas pautadas, anunciará un nuevo cronograma de cortes de ruta y acampes.