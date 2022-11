Montecarlo: renovarán la Comisión Directiva del Parque Vortisch

martes 22 de noviembre de 2022 | 11:00hs.

El próximo 1 de diciembre, la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Montecarlo, entidad propietaria del parque Juan Vortisch, realizará una asamblea general con el fin de renovar totalmente a la comisión directiva.

Es que la Festa Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor que se realizó en el pasado mes de octubre tuvo un resultado económico regular, ya que el ingreso de visitantes fue menor que en el 2021 y las visitas no colmaron las expectativas de los organizadores.

A eso se suma que para la realización de la fiesta debieron congeniarse varias inversiones, como la compra de más de 800 metros de cables de distintos espesores, juegos sanitarios que fueron robados semanas antes de la fiesta, y otros gastos relacionados al presupuesto de acondicionamiento general del parque Juan Vortisch.

Desde la entidad informaron que lo recaudado durante la fiesta se utilizó para pagar proveedores, personal, servicio , reposición y arreglos en distintos sectores del parque.

Vale recordar también que durante la fiesta no se abrió al público el laberinto vegetal -otro de los atractivos que generaba ingresos redituables- ya que las ligustrinas no se encuentran en un estado óptimo. Al respecto, estaba prevista una charla técnica y práctica para el tratamiento de las hormigas mineras en conjunto con un organismo provincial pero hasta la fecha no hubo avances y la situación de los arbustos sigue comprometida. Asimismo, tanto el laberinto como el predio, tras la fiesta, permanecen cerrados al público.

Por estos motivos y con el fin de organizar la apertura del lugar para la temporada de verano, trabajando en pos del crecimiento, la asamblea general extraordinaria se hará para renovar a toda la comisión directiva.