Cuidaba a un hombre y le robó 18 millones

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

La Policía de Misiones recuperó parte de un millonario botín robado a un hombre de 67 años en la localidad de Eldorado, consignaron ayer fuentes de la Policía de Misiones.



Por el hecho, una mujer que lo cuidaba fue detenida y está a disposición de la Justicia, aunque no se descartan más implicados.



Según pudo saber este medio en base a fuentes que intervienen en la investigación, la víctima es encargado del registro del automotor de la localidad y requiere de un gran equipo de enfermeras y cuidadoras para su atención.



En este contexto su hija denunció en la víspera ante la Policía que los ahorros de toda la vida del hombre habían desaparecido de su placard, donde los guardaba en un cajón con llave.



Se trata de 60.000 dólares y 150.000 pesos, que al cambio de la víspera supera los 18 millones de pesos.



La mujer amplió que la última vez que vio el dinero había sido diez días atrás. Por eso la sospechas recayeron sobre las personas que estaban día a día al cuidado del hombre y conocían los movimientos del hogar.



A través de la recepción de testimonios, efectivos de la Unidad Regional III de Eldorado, establecieron que no sería ajena al hecho la joven que se encargaba del cuidado personal del dueño de casa.



Es por ello que, tras identificar el domicilio de la sospechosa, ubicado en el kilómetro 9 de esa ciudad, ayer por la mañana el juez de Instrucción Uno, Roberto Saldaña, ordenó el allanamiento del inmueble.



Una vez en el lugar, los policías requisaron el sitio, hallaron parte del botín y detuvieron a la acusada. Se trata de 27.280 mil dólares y 2.610.500 millones de pesos.



En una declaración espontánea -que no tiene validez judicial- dijo que había sacado un préstamo, pero el hallazgo de la moneda extranjera terminó por derribar esa coartada. La mujer fue alojada en sede policial y en las próximas horas será trasladada ante el magistrado para completar la audiencia indagatoria.



Asimismo, la investigación continúa para determinar si no hay más responsables.