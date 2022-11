Fuerte temporal afectó a diversos barrios de Posadas

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Ayer por la madrugada, se registró el ingreso, por la zona Sur de la provincia, de una fuerte tomenta con importantes ráfagas de viento. Debido a este fenómeno las precipitaciones llegaron a 38,3 milímetros acumulados para Posadas hasta ayer a las 18.16, según registros de la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales (Opad).



Por estas condiciones meteorológicas, algunos vecinos de la capital provincial pidieron asistencia a Protección Civil. Atilio León, subsecretario del área contó, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, que “por las fuertes ráfagas de viento y la intensa caída de agua que hubo hemos tenido dos solicitudes de asistencia, registradas en Posadas, una en el barrio Mini City y otra en Belén”.



A lo que agregó: “El viento llegó a correr a más de 50 kilómetros por hora y los problemas pasan por la estructura de las viviendas dado que son precarias y los clavadores están en mal estado”.



El funcionario destacó que no se reportaron casos en el interior de la provincia aunque la tomenta avanzó hacia el Centro. A pesar de ello, no descarta estar alertas dado que la lluvia podría continuar en la jornada de hoy.



Por otra parte, Ricardo Koch, director de Emergencia Social de la Municipalidad de Posadas sostuvo que “se hizo un procedimiento en viviendas de los barrios Mini City y Faraón”, en una de ellas asistieron con un colchón nuevo dado que “el agua ingresó al domicilio porque se levantaron las chapas y estropeo una cama”. Al mismo tiempo, Koch resaltó que en su recorrida visualizó varios árboles caídos que fueron retirados de las veredas para no perjudicar el tránsito de los peatones.



Cómo sigue el tiempo

Desde la Dirección General de Alerta Temprana explicaron que para hoy “continúan las lluvias y lloviznas debido al desplazamiento de un frente frío por la región”. Este fenómeno provocará “ocasionales tormentas en el Norte provincial como lo más significativo para la jornada. Se iría produciendo la mejora del tiempo de Sur a Norte a partir del mediodía”.



Por este motivo se espera que las precipitaciones acumulen entre 7 y 28 milímetros. A su vez, las temperaturas máximas se estima en 26° para Posadas y la mínima sería de 17° a la noche en Oberá.



Para mañana “amanecería fresco, despejado en el Sur y Centro, parcialmente nublado en el resto de la provincia. Se espera, sin embargo, una tarde a pleno Sol en la provincia” y una temperatura nuevamente en aumento.



Ante estas condiciones meteorológicas, las térmicas más elevadas en la provincia se proyectan en 30° para Puerto Iguazú, mientras que la mínima sería de 13° en Apóstoles.



Luego, de la mitad de la semana en adelante, el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) augura buen tiempo, con temperaturas que oscilarían entre 18° y 33°.

En cifras

38,3 Milímetros cayeron hasta ayer a las 18.16 en Posadas, según los registros de la estación meteorológica de la Opad.