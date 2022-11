Un tiempo para preparar el corazón

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Se aproxima una nueva Navidad y como ya nos tiene acostumbrados, Capioví saca a relucir sus bellos adornos para contagiar la alegría navideña a los demás rincones de la provincia y a la vez, invitar a todos los misioneros a que pasen por la bella ciudad.



Junto a los preparativos de la fiesta que involucran a toda la sociedad, las familias también ornamentan sus casas, comparten las tareas de decoración y arreglos y, por supuesto, los niños preparan la cartita para recibir un especial regalo.



Néstor Ledesma, uno de los encargados de la propuesta cultural y turística de la comuna, reflejó que este año habrá “9 noches de veladas navideñas, que incluye actividades especiales el domingo 25 de diciembre y domingo 1 de enero. En tanto, la primera jornada se realizará el 27 de noviembre cuando empieza el Adviento”.



Para el inicio de las veladas se va a encender el árbol de Navidad, todo hecho por capiovisenses y que año a año muestra un decorado diferente. “Ahora el árbol va a representar a la familia, donde se va a dejar de lado los estereotipos para representar con un concepto mas armónico”, dijo Ledesma.



Además, contó que se remodelaron algunas decoraciones y la tradicional ‘Casa de Papá Noel’ tendrá un ingreso especial.



Un papel especial

En ese sentido, al igual que todos, el propio Papá Noel “también ultima los detalles para hacer las entregas de regalos en una Nochebuena con mucho trabajo”, pero con la misma finalidad de todos los años: llevar sonrisas y alegría a las familias.



En Capioví, Papá Noel “tiene su propia casita, ya está alistando su traje y trineo, y quiere cobijar en su regazo a los niños misioneros”, contó.



Su casa taller es un espacio acogedor, donde lo principal para él es alegrar a todos quienes lo visitan, contagiando la magia y el espírtitu navideño.



“Esta va a ser la sexta Navidad que me instalo en Capioví. En cada velada recibo a muchos niños, no puedo contar cuántos llegan porque pasa muy rápido la hora, pero son muchos los que vienen a verme y a contarme cómo les fue este año, así como también el regalo que desean para estas fiestas. La fila que se hace afuera de mi casita es extensa y sé que este 24 será una noche larga, con bastante trabajo”, le contó en complicidad a El Territorio.



Al ser consultado sobre menores de qué localidades recibe, explicó que lógicamente muchos capiovisenses, como así también de diversos municipios de Misiones. Incluso ya lo visitaron familias de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, y Tierra del Fuego, entre otros lugares. Sin salirse de su personaje, para perder la ilusión, también acotó que incluso familias de Brasil, Paraguay y México pasaron por su casita de Capioví.



Pero además de la ilusión de los regalos y la magia de los personajes, destacó que su paple en las fiestas suele ser importante a la hora de transmitir esperanza y fe. Así, a veces los encuentros derivan en un reconfortante abrazo, una sonrisa de oreja a oreja, una escucha comprensiva y atenta; todas necesidades de los niños en cualquir época del año.



De esa forma, los pedidos varían desde juguetes y artículos electrónicos hasta un hermanito -para aplacar la soledad-, paz en el hogar o una comida rica para compartir en familia.



Para concluir dejó su mensaje a la sociedad, con una mirada hacia la familia y el verdadero motivo de la importancia de celebrar la fiesta rodeados de nuestros seres queridos: “Pedimos regalos, hacemos fiesta, pero nos olvidamos de que lo verdaderamente importante es el prójimo, el amor, es contagiar bondad y vivir con alegría”. Y profundizó: “Hay chicos que piden la paz en el mundo, que termine la guerra, que no haya pobreza o hambre, que el mundo viva en plenitud; pensamientos tan determinantes y cargados de sentido que deberían resonarnos y enseñarnos a trabajar todos juntos por un buen futuro”.



Así, además de las ornamientaciones y todos los preparativos de fiesta para celebrar en comunidad, los tiempos cercanos a la Navidad nos invitan también a replantearnos lo verdaderamente importante en la vida, para compartir una fiesta en plenitud.