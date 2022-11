Francisco: “Quiero estar cerca de los que lloran su partida”

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

El papa Francisco le envió una carta a la Asociación Madres de Plaza de Mayo por la muerte de la presidenta de esa entidad, Hebe de Bonafini, y expresó que quiere estar “cerca de todas las personas que lloran su partida”.



En la misiva, fechada el domingo en Santa Marta y difundida ayer por la organización, el Sumo Pontífice afirmó que acompaña “con la oración” a Bonafini, “pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado”.



En el texto, encabezado con un “Queridas Madres”, Francisco expresó: “En este momento de dolor por la muerte de Hebe de Bonafini, madre de la plaza, quiero estar cerca de ustedes y de todas las personas que lloran su partida. Supo transformar su vida, como ustedes, marcada por el dolor de sus hijos e hijas desaparecidos en una búsqueda incansable por la defensa de los derechos de los más marginados e invisibilizados”.



“Recuerdo, en el encuentro que tuvimos en el Vaticano, la pasión que me transmitía por querer darle voz a quienes no la tenían. Su valentía y coraje, en momentos donde imperaba el silencio impulsó y después mantuvo viva la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia”, rememoró el Papa.



Para Francisco, fue una “búsqueda que la llevó semanalmente a marchar para que el olvido no se apoderase de las calles y de la historia y, el compromiso con el otro, fuera la mejor palabra y antídoto contra las atrocidades que se padecieron”.



“En esta, su última marcha, la acompañamos con la oración pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado; y, a ustedes, las conforte y acompañe para seguir siendo las Madres de la Memoria”, manifestó el Papa al dirigirse a los integrantes de la asociación.



El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, señaló que Bonafini y el Papa mantenían un “diálogo fluido” y que ambos tuvieron en los últimos años “una relación muy activa”.



Marcha el próximo jueves

En tanto, el jueves próximo a las 15.30 se realizará la marcha habitual de Madres de Plaza de Mayo donde se cumplirá con lo que la dirigente de la organización había pedido para el día de su fallecimiento.



Las cenizas de Bonafini descansarán en Plaza de Mayo, al igual que las de Azucena Villaflor de Vicenti, la primera Madre, cuyos restos permanecen enterrados en la base de la Pirámide de Mayo, el mismo sitio donde hace 45 años las mujeres de pañuelo blanco comenzaron una lucha por los derechos humanos contra el terrorismo de Estado.