Camila Homs: “Sin mis hijos no hubiera podido”

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Los malos momentos parecen haber quedado atrás en la vida de Camila Homs. Después de su conflictiva separación de Rodrigo de Paul y de todas las situaciones que le tocaron atravesar en el camino, hoy la modelo se encuentra tranquila, con muchos proyectos.



Sin embargo, a pesar de haber podido superar la angustia que le produjo la separación de su ex pareja, a Camila todavía le cuesta hablar del tema sin emocionarse. Además, laexposición pública de ambos -de De Paul y ella- también torna más compleja la situación. “Para mí mis hijos son todo. Sin ellos la verdad que no hubiera podido seguir adelante, verles las caritas en esos momentos me daba las fuerzas que necesitaba”, dijo profundamente conmovida.