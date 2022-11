Ciro tocó el himno en un avión rumbo a Qatar y causó una revolución en los pasajeros

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

La euforia mundialista ya se siente en todos lados. Es que la pelota ya comenzó a rodar en Qatar y hoy es día en el que la Selección Nacioanl tendrá su ansiado debut. Y, en este contexto, son muchos los argentinos que siguen llegando al país asiático para poder alentar de cerca a la Scaloneta.



En este sentido, en uno de los vuelos que partió de Madrid rumbo a Doha, los pasajeros vivieron un momento muy especial: fueron sorprendidos nada más ni nada menos que por Andrés Ciro Martínez, que tocó su icónica versión del Himno Nacional Argentino.



El líder de Ciro y los Persas observó que había mucha hinchada argentina en el avión y no lo dudó ni un segundo. Tomó su armónica para interpretarlo y, por medio de uno de los intercomunicadores, logró que todos las personas que estaban a bordo pudieran escuchar el himno patrio.



Desconcertados, en un primer momento los hinchas solo atinaron a filmarlo, pero rápidamente comenzaron a acompañarlo con el coro. Hasta que, finalmente, todos se unieron a él y fue una explosión de alegría.



Al terminar su versión de la canción más representativa para los argentinos, el ex cantante de Los Piojos exclamó eufórico: “¡Vamos, Argentina!”, y todos lo ovacionaron.



El músico no solo viajó para apoyar al combinado albiceleste sino que también estará brindando un show con su banda este domingo 27 en el anfiteatro de la Ciudad Cultural Katara, en el marco de la Fiesta argentina.



Más argentinos a Qatar

Sin embargo, Ciro no es el único famoso que estará en tierras qataríes. El viernes pasado llegó a ese destino Marcelo Tinelli, pero no lo hizo solo sino que fue acompañado por su hijo menor, Lolo, y algunos amigos, entre los que se encuentran sus productores el Chato Prada y Federico Hoppe.



En tanto, en las últimas horas, trascendió que Susana Giménez también emprendió el viaje junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse y sus nietos Lucía y Manuel Celasco. De muy buen humor, la figura de Telefe se dejó tomar fotos y luego se instaló en el salón vip para partir.



Lo curioso es que en el mismo vuelo viajaron Zulemita Menem con su hijo menor Malek Pokoví y su pareja Rodolfo D’Onofrio. También los jugadores mundialistas como Ricardo el Chino Tapia, El Negro Enrique y exarquero de Ubaldo Pato Fillol, entre otros, que posaron y no podian creer que viajaban con la diva numero uno de Argentina hacía el evento deportivo más importante.



Además, otros de los famosos que no se quisieron perder la cita mundialista fueron Catherine Fulop y Ova Sabatini, que estaban acompañados por un niño muy famoso. Se trata nada más y nada menos que de Mirko, el hijo de Marley. El conductor ya se encuentra en la sede del Mundial, desde donde realiza sus habituales coberturas disparatadas por el mundo y allí se reencontrará con su hijo.



Entre los famosos vinculados al deporte, se destacaron el periodista Germán Paoloski, conductor de Telefe Noticias y de SportCenter por la señal ESPN, que viajó con el productor Leo Matheu para continuar desarrollando su tarea en suelo asiático.



Además, por los pasillos de Ezeiza también se distinguió a Jonás Gutiérrez. El ex futbolista, que actualmente se desempeña como panelista en TyC Sport, ya conoce lo que es vivir el Mundial en el verde césped, pero desde otra perspectiva, como cuando Diego Maradona lo convocó para Sudáfrica 2010. Ahora, se prepara para una experiencia diferente, aunque la pasión seguramente siga siendo la misma.