Gran Hermano: con el 65,38% de los votos, la Tora fue la quinta eliminada de la casa

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Sobre el final de la emisión, llegó la hora de saber quién debería abandonar la casa de Gran Hermano 2022 siguiendo los pasos de Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky y Juan Reverdito.



Entonces, Santiago del Moro cerró la votación y convocó a la escribana para que le entregara el sobre con el resultado definitivo, antes de volver a ponerse en contacto con las dos nominadas que habían quedado en placa: Lucila la Tora Villar y Juliana Tini Díaz.



“Atención país, acá está el resultado final”, anunció el conductor. “Quien abandone la casa tendrá que salir rápidamente, la esperamos en el piso”, siguió antes de abrir el sobre e informar que por el 65.38% de los votos del público quien abandonaba el reality era Lucila.



“Tora, así es el juego, te esperamos acá”, le dijo del Moro, mientras la participante se apuraba a ir a buscar su valija. Tras abrazarse con María Laura Cata Álvarez y Juan Ignacio Nacho Castañares Puente, mientras el resto de los participantes festejaban la eliminación, Villar dejó el certamen y pudo reunirse con su familia en el estudio del programa.



Lo cierto es que, después de que Lucila la Tora Villar y Juliana Tini Díaz quedaran enfrentadas en la placa final, Santiago del Moro mostró varios enfrentamientos que ambas tuvieron dentro de la casa de Gran Hermano 2022 en las últimas horas. Y puso al aire también las repercusiones que habían tenido sus discusiones entre el resto de los participantes. Pero, obviamente, era el público quien tenía que definir cuál de ellas debería abandonar el reality.



Entonces mostraron imágenes de la cena del sábado en la que Tini le pidió hablar a la Tora de sus diferencias. “Me choca haber sentido que en el juego también habíamos sido leales”, le explicó. Pero reconoció que estaba arrepentida de haber dicho algunas cosas de ella. “La gente afuera ve absolutamente todo”, señaló entonces Alfa.



Finalmente, Santiago del Moro pidió el corte parcial de las votaciones y llamó a la escribana para descubrir quién era el primer participante salvado por la gente en la quinta gala de eliminación de Gran Hermano 2022. Entonces, anunció que quien se quedaba en la competencia era ni más ni menos que Walter Santiago. “Desarmá tus valijas porque continuás en la casa más famosa del mundo”, le anunció el conductor, mientras sus compañeras de placa, Lucila la Tora Villar y Juliana Tini Díaz, se miraban atónitas. Alfa recibió apenas 4,45% de los votos de los televidentes.



Después de repasar el momento en el que Walter Santiago pedía las valijas para abandonar Gran Hermano 2022 tras haberse enojado por una supuesta broma de Romina Uhrig, quien lo trató de “degenerado”, mostraron el fragmento del momento en el que la ex diputada le pedía disculpas a Alfa y lo convencía para que no dejara el certamen. Entonces, el reconoció que más que la palabra que le dijo, le había molestado que fuera ella quién lo dijera.



La gala

Al momento de dar comienzo a la quinta gala de eliminación de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro, luciendo la camiseta de la selección argentina bajo el saco, señaló: “El mundial está en Qatar, pero esto es una final del mundo. Había tanta gente que hubo que poner una pantalla al lado para todos los que no pudieron entrar en el estudio”. Y, acto seguido, mostró la placa final para que los televidentes votaran entre Walter Alfa Santiago, Lucila la Tora Villar y Juliana Tini Díaz.



Entonces entró por primera vez en la noche a la casa anunciando que era un día “difícil”, ya que uno de los nominados deberán abandonar el reality.



“Ayer anduve bastante bajón, un poco nerviosa y pensando mucho”, dijo Juli que se mostró esperanzada de poder seguir en la competencia. Y destacó que en los últimos días había empezado a dudar de la lealtad de la Tora, por lo que si pudiera salvar a alguien no sabría a quién.



Lucila, por su parte, dijo estar tranquila. “Recién hace una hora me agarró la ansiedad. Tengo fe y confianza porque se que el juego siempre fue de lealtad y confianza, por lo menos con los míos. Y que la gente del otro lado lo vio”, dijo la Tora, segura de tener muchos seguidores fuera de la casa.



Alfa, por su parte, dijo tener “experiencia” en esto de estar en la placa. “Quiero la foto de la tercera cena”, exigió en referencia a la comida que comparten los nominados en la noche del sábado. Y aseguró: “Mi juego fue ser yo y me he enterado de cosas que no tenía la menor idea”. Por ende, señaló que de poder salvar a alguien, se salvaría él mismo.



Sumándose a la campaña iniciada en las redes sociales para que Lucila Villar sea la nueva eliminada de Gran Hermano 2022, Sergio Kun Agüero aprovechó una transmisión de Twitch para sumarse al pedido de que el público vote a la Tora, quien está enfrentada a Agustín Guardis, alias Frodo, a quien el exfutbolista apoya desde el primer momento.



“¿Por qué quieren que se vaya la Tora? Yo vi un clip que me mostraron donde la Tora bardeó a Agustín, a Frodo, a mi pollo”, aseguró el deportista. Y siguió en referencia al participante platense: “Yo no veo Gran Hermano, pero a mi gran pollo bailarín lo vi en la fiesta y tiene buena onda en el baile. Me gustó ese chabón. ¡La onda del pibe, loco! Y lo banqué. Después no sé si juega bien, pero el chabón baila”.



Finalmente, el Kun, quien ya se encuentra en Qatar alentando a sus ex compañeros de la selección argentina en el Mundial de fútbol 2022, dio su vaticinio: “Para mí el que bardea a Frodo, el gran bailarín, ‘arafue’. ¡Chau, La Tora! Por 84%”.