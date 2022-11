La hora de la verdad para el México del Tata

lunes 21 de noviembre de 2022 | 22:00hs.

México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, y Polonia, con su estrella Robert Lewandowski, iniciarán esta tarde su camino en el Mundial en un partido por el grupo C, que integran junto con Argentina y Arabia Saudita.



El partido se jugará desde las 13 (hora argentina) en el estadio 974 en Doha, con el arbitraje del australiano Chris Beath y televisado por las señales TyC Sports y DirectTV.



México, que jugará su Mundial número 17, llega al debut con algunas dudas en su plantel, y luego de superar criticas y otros problemas internos.



Sin embargo, el Tata Martino confía en poder debutar con un resultado positivo ante los polacos.



El delantero argentino-mexicano Rogelio Funes Mori, ex River, jugará desde el arranque en remplazo de una de las estrellas del Tri, Raúl Alonso Jiménez, quien no se recuperó totalmente de su última lesión.



El equipo azteca contará también con el delantero Hirving “Chuky” Lozano, una de sus principales figuras.



Por su parte, Polonia que disputará su décima Copa del Mundo y tendrá su debut esperanzado en su gran estrella Robert Lewandoswki, delantero del Barcelona de España, y en su arquero Tomasz Szczesny, quien juega en Juventus.



El atacante definió a su selección como “no muy ofensiva” y aseguró que por esa razón “su juego” será mas en función del equipo y no el que se le conoce habitualmente, como delantero “de área”,



Los polacos lograron conformar un plantel “equilibrado” entre jugadores de experiencia y otros mas jóvenes, y aspiran a pasar de fase en el grupo que integran junto a México, Argentina y Arabia Saudita.



La ultima vez que México y Polonia jugaron en un Mundial fue en Argentina 1978 y el resultado fue favorable a los europeos por 3 a 1.