Lionel Messi aclaró las dudas: "Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento"

lunes 21 de noviembre de 2022 | 12:39hs.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, habló en conferencia de prensa en la previa del debut en el Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita y aclaró las dudas sobre su estado físico.

"Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro", declaró Messi en la conferencia de prensa previa al debut", sostuvo Messi este lunes.

"Me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos", agregó sobre el partido ante Arabia Saudita.

"Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento. Este grupo me recuerda al del 2014, un grupo muy unido y que tenía en claro lo que hacía adentro de la cancha", agregó.

En cuanto a que le dice a sus compañeros en la previa al debut, el capitán dijo que “Siempre hay que intentarlo y pensar qué hubiera pasado. Es lo que Dios quiere. Le voy a decir lo que dije recién. Si bien es difícil hacerle entender que tienen que disfrutar de estos momentos, yo no me daba cuenta de lo que vivía a su edad, esto es especial. No sabés si van a jugar otro Mundial. Que vivan la experiencia al máximo, la gente, el partido. Y más allá, jugar cómo lo venimos haciendo hasta ahora”.