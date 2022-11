Delincuentes armados robaron $1.000.000 del Camelias Golf

lunes 21 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

Antes de la medianoche del sábado la Hilux fue ubicada en una zona de montes no muy lejana al lugar del robo.

Antes de la medianoche del sábado la Hilux fue ubicada en una zona de montes no muy lejana al lugar del robo.

Tres encapuchados que portaban armas de fuego irrumpieron en el Camellias Golf de Oberá, abordaron a una de las propietarias y colaboradores, tras lo cual se hicieron de un botín de alrededor de un millón de pesos. Los malvivientes escaparon a bordo de una Toyota Hilux, dominio AD880FL, propiedad del empresario Carlos Okulovich.



El hecho se registró el sábado, cerca de las 22, en el predio ubicado en el kilómetro 20 de la Ruta Nacional 14, límite con Campo Viera.



Por el modus operandi, un vocero del caso mencionó que los ladrones habrían realizado tareas de inteligencia previa que les permitieron saber quiénes se hallaban en el lugar y de la existencia de una importante suma de dinero.



Desde la Unidad Regional II de Policía confirmaron que a la hora mencionada tres mujeres se hallaban en el campo de golf, entre ellas una las dueñas, ocasión en la que fueron sorprendidas por tres encapuchados armados que les exigieron dinero en efectivo.



Las víctimas fueron reducidas, no se resistieron y entregaron el efectivo que había en el lugar, alrededor de un millón de pesos, según precisaron luego.



Los delincuentes también sustrajeron billeteras, celulares y otros objetos de valor, tras lo cual escaparon en la camioneta de Okulovich.



Hallaron la camioneta

Las damnificadas dieron aviso al 911, lo que activó un operativo que incluyó a diversas dependencias de la UR II en tareas de búsqueda y rastrillaje.



Entre las primeras medidas se procedió al cierre de las principales salidas de la ciudad. Fue así que antes de media noche la Policía halló la Toyota Hilux en una zona de montes no muy alejada del lugar del hecho.



Por ello, tampoco se descarta que los malvivientes hayan contado con un vehículo de apoyo que los aguardaba en cercanías del campo de golf.



En tanto, efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias de rigor en el lugar, como ser levantamiento de huellas y otras medidas de prueba que permitan identificar a los ladrones.



Durante la jornada de ayer los efectivos continuaban con los rastrillajes por la zona, aunque al cierre de esta edición no había novedades sobre los autores del hecho.



Por orden del Juzgado de Instrucción Uno, tras los trámites del caso, la camioneta fue restituida al propietario.