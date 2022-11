Por dificultad en importación, no se consiguen bananas en Misiones

lunes 21 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Llamativamente las bananas desaparecieron de la oferta habitual de las verdulerías en Misiones. Meses atrás las frutas de exportación tenían una oferta variada entre las que llegan de lejanos países como Ecuador (de mayor tamaño), de Brasil o las locales. Pero en las últimas semanas coincidió un fenómeno de menor importación con la falta del producto local por la época. También se recordó que heladas de este año afectaron las plantaciones reduciendo aún más la escasa oferta. Además se recordó que de conseguirse, las bananas muestran precios muy altos. Y en esa tendencia le siguen otras frutas de importación como los kiwis.



“Está muy complicado todo lo que es banana de importación, la que viene de Ecuador, Bolivia y Brasil no están los permisos para que entre. Por esto no hay frutas y además se ha incrementado mucho el precio”, comentó Bruno Deis, un comerciante del Mercado Central de Misiones.



Otro comerciante, Santiago Adorno, apuntó que hay muchas dificultades para conseguir frutas de importación. “Ahora hay un gran problema es con la banana, al no haber dólares de importación eso varía mucho una caja de banana está en 9.000 pesos, una caja de kiwi en 13 mil pesos”, comentó en base a los nuevos valores de la mercadería para traer a la provincia.



Acotó que en general todas las frutas que llegaban desde el exterior dieron un gran salto de precios, además de mostrar una gran escasez. Así otro caso que impactó recientemente en el Mercado de Buenos Aires fueron los valores de las paltas que llegan desde México o Chile. “Los productos que se demandan dólares para su ingreso al país subieron muchísimo. Y también otros que se producen localmente pero requieren de muchos insumos importados. Además se encareció también la logística. Un flete de Mendoza a Posadas es de 400 mil pesos y eso lleva a que los productos suban en Misiones”, acotó Adorno desde el Mercado Central.



Escasez local

Las bananas tampoco se consiguen en las ferias francas y se explicó que no es la época de salida de la fruta. Y además este año hubo menos producción por distintas afectaciones del clima: desde la sequía, hasta las heladas tardías.



“En Misiones tenemos unas 200 hectáreas de banano implantado, más otras 30 que están entrando en producción. De esa superficie la principal variedad que se encuentra son las llamadas bananitas de oro, la Prata y la Cavendish. Las principales zonas productoras son Almafuerte, y después hay núcleos en Colonia Alberdi, Andresito y Colonia Aurora”, comentó Paula Sanchez Kunin, directora de fruticultura de la provincia.



La ingeniera agrónoma recordó que “dada la limitada producción local, cuando sale a la venta la mayor parte de los productores las comercializa en lo que se llama boca de chacra. Pero por la afectación de las sequías de los últimos años y este año con algunas heladas, se sintió una merma en la cosecha. De igual manera toda la producción que puede hacerse no alcanza a cubrir la demanda provincial y por eso siempre es valorado la ampliación que pueda hacerse del cultivo”, señaló.



Observó además que entre el cultivo local y las frutas de importación existe una gran diferencia de valores. “Las bananas locales tienen precios mucho más bajos, por ello representan una oportunidad para impulsar el cultivo. Siempre con buenos manejos y como opción para el consumo local. Y es de destacar que además del precio, el consumidor local elige las frutas misioneras por su mayor dulzura”, analizó.



Por su parte también desde las ferias francas reconocieron que es acotada la oferta de algunas frutas. Y estas dependen de la estacionalidad.



“En las ferias hay algunas frutas pero no muchas, los sábados y domingos hay unos productores que traen bananas que producen en la zona de Almafuerte. Es una bananita chica pero muy sabrosa. Pero como en la feria están uno o dos días nada más”, comentó José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas.



Acotó que más allá de la banana “ahora hay naranjas y están entrando las sandías y melones que son de la provincia. Así que vamos bien, no hay otros faltantes de productos”.

Precios y consumo sin abastecimiento

A nivel nacional otros medios se hicieron eco de la gran suba de precios en la banana. Se indicaron subas que superaron el 50% en los mercados concentradores. Argentina importa el 80% de lo que consume, pero la escasez de dólares genera inconvenientes en las operaciones.



Así las cosas en el Mercado de Buenos Aires el precio de las bananas subió un 51% en apenas dos semanas, al pasar de un promedio de $245 a $370. A su vez, si se compara con el 3 de octubre cuando el kilo estaba a $195, el incremento fue de casi el 90%, detalló Todo Noticias



Se trata de la fruta más consumida por los argentinos, con un promedio anual de más de 12 kilos por habitante, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



Aunque a nivel local se cultivan unas 5400 hectáreas en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, la producción no alcanza a cubrir el consumo interno, y casi el 80% del abastecimiento de Argentina proviene de Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay.



Haciendo un repaso de la evolución en el Mercado de Buenos Aires, al 3 de octubre, el cajón de 20 kilos de banana de Ecuador grande tuvo un precio promedio de $3900, con máximos en $4.000 y mínimos en $3.700.



Al 11 de noviembre, los precios saltaron a $7.500, $7.300 y $7.400 para los máximos, mínimos y promedios, respectivamente y oscilaron entre los $375 y $365 el kilo.