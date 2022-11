Ecuador, un invitado molesto

lunes 21 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Luego de la ceremonia y las felicitaciones por el inicio de la Copa del Mundo en Qatar, le tocó a la selección local abrir el torneo ante Ecuador, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, que no quiso ser un actor de reparto y rápidamente le robó el protagonismo al dueño de casa en la 1° fecha del grupo A del Mundial.



Enner Valencia fue el destacado en un juego que durante varios pasajes dejó mucho que desear. Es que los sudamericanos se hicieron fuertes con la tenencia de la pelota, sacaron ventaja antes de finalizar el primer tiempo y luego se dedicaron a regular el esfuerzo físico.



Ni bien rodó la pelota en Medio Oriente, Ecuador se hizo cargo de tener la pelota, de abrir la cancha y de, poco a poco, arrinconar a Qatar sobre el área de Al Sheeb, quien no tuvo la mejor tarde-noche y fue, en gran medida, factor fundamental de la derrota de su equipo.



A los 5 minutos y tras una pésima salida del arquero qatarí, quien dejó la pelota boyando en el área, Enner Valencia la mandó al fondo de la red, pero, casi como un presagio de lo que pasaría, festejó pidiendo calma.



Efectivamente, segundos después el VAR le anuló el tanto al delantero del Fenerbache turco, que no se desesperó. Esperó el momento adecuado y tuvo revancha.



Ecuador fue muy superior en cuanto a juego y también, con el correr de los minutos, impuso su condición física sobre los qataríes, que poco pudieron hacer.



Sobre los 16’, Valencia encaró, eludió a al Sheeb, pero el arquero le cometió un penal infantil cuando el delantero se preparaba para definir. Valencia pateó para un lado y Al Sheeb voló para el otro en lo que significó el primer gol de Qatar 2022.



Los de Alfaro mantuvieron la tenencia y cuando Romario Ibarra, Valencia y Gonzalo Plata se juntaron, lograron generar buenas sociedades en ataque. Producto de ello llegó el segundo de Valencia y el definitivo para el Tri.



Ángelo Preciado le puso un centro perfecto en la cabeza a Valencia, que mandó la pelota al fondo de la red con un cabezazo al lado del palo de Al Sheeb, que para ese momento lo único que quería era que se terminara el encuentro.



Más allá de algún sobresalto y una llegada aislada de Qatar, Ecuador no sufrió inconvenientes, derrotó sin problemas al local y dio un buen primer paso en el grupo A de la Copa del Mundo.



El viernes, desde las 10, los dirigidos por Gustavo Alfaro se medirán con Países Bajos, en lo que sin dudas será un partido crucial para ambos en la Copa del Mundo. Qatar, por su parte, se medirá el mismo día pero a las 13 con Senegal.