Argentina tiene todo listo para el estreno

lunes 21 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Argentina tiene casi todo listo para debutar mañana, desde las 7, ante Arabia Saudita en el inicio del grupo C de la Copa del Mundo. Ayer el capitán, Lionel Messi, se entrenó con normalidad en la práctica cerrada y el técnico Lionel Scaloni define algunas dudas.



En la previsa la Pulga había generado cierta preocupación, ya que en la práctica del sábado estuvo junto al kinesiólogo Luis García a un costado de la cancha y no había participado de las actividades con el resto de sus compañeros.



Sin embargo, el 10 sabe cómo regular su cuerpo a los 35 años en las vísperas de su quinto Mundial y ayer completó el entrenamiento vespertino.



Messi participó del trabajo táctico de 30 minutos que diagramó el cuerpo técnico de Scaloni para la penúltima jornada de trabajo previa al estreno mundialista, que también tuvo ejercicios de posesión y presión.



La cuenta oficial de la Selección publicó imágenes de Messi junto al resto de sus compañeros. En la primera se lo observa sonriente junto a Alejandro “Papu” Gómez y en otra, con la pechera puesta, al lado de Rodrigo De Paul.



Con respecto al equipo para el debut contra Arabia Saudita, todo parece indicar que Scaloni se decidió por Marcos Acuña en el lateral izquierdo y con Alexis Mac Allister, nuevamente como el jugador que ocupará el vacío que dejó la ausencia del talentoso Giovani Lo Celso.



El jugador de Brighton conoce la posición y ya fue utilizado por Scaloni en ese sector en dos partidos de Eliminatorias sudamericanas: ante Venezuela, en La Bombonera, y contra Ecuador, de visitante.



De esta manera, el equipo que se perfila para la presentación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.



La otra novedad fue la reincorporación del defensor Lisandro Martínez, quien superó un cuadro gripal, y del mediocampista Exequiel Palacios que le permitió al cuerpo técnico tener por primera vez a los 26 convocados a disposición.



Queda un día más para probar pero en el seno del cuerpo técnico prefieren durante el día previo hacer un entrenamiento más recreativo y generalmente se arman los famosos picados con integrantes de toda la delegación.



Sin embargo, no se descarta que Scaloni, quien demostró ser obsesivo y detallista, dedique un tiempo para ensayar variantes de pelota parada con los posibles titulares.



Si de detalles se trata, el oriundo de Pujato, el DT más joven de la competencia, programó la última práctica en un horario similar (a las 15) del partido para que los jugadores se acostumbren al calor que habrá durante el encuentro que comenzará al mediodía (13 horas) de Qatar. Los primeros 15 minutos serán abiertos para los medios de comunicación, tal como estipula la Fifa en su reglamento para los equipos participantes.



Luego de la actividad, el director técnico y un jugador ofrecerán la primera conferencia de prensa oficial previa a los partidos en el Centro Nacional de Convenciones.

para SABER

Árbitro con un momento oscuro

El esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en el debut de la Selección y como en toda cita mundialista, los protagonistas cuentan con historias llamativas.



En este caso, existe una particular situación que tuvo que vivir el árbitro de este encuentro hace dos años. En 2020, Vincic, de 42 años, se encontraba en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, cuando fue detenido por presunta vinculación con una red de prostitución, de tráfico de drogas y armas. En el lugar, las autoridades descubrieron a nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo.



El árbitro se encargó de negar todo tipo de acusaciones: “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió”, explicó en su momento.

Arabia sufre por las lesiones

Por otra parte, la selección de Arabia Saudita intensifica su puesta a punto para la sexta participación de su historia en un Mundial con la baja de Riad Sharahili y la duda de Hassan Tambakti, que ayer se entrenó al margen de sus compañeros.



El seleccionador Hervé Renard perdió a Sharahili, quien sufrió una lesión muscular y puede, incluso, quedarse fuera del Mundial.



El volante de 26 años que juega en el Abha de la liga de su país se lesionó el jueves pasado y se confirmó un desgarro en la pierna derecha tras haberse sometido a pruebas mediante una resonancia magnética. Menos complicado es lo de Tambakti, defensor de 23 años que juega en el Al Shabab y que practicó a menor ritmo y tuvo un trabajo específico, pero no estaría ante Argentina.