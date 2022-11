Senegal-Países Bajos, un duelo con ausencias

lunes 21 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Los seleccionados de Senegal y Países Bajos se enfrentarán hoy por la primera fecha del grupo A de la Copa del Mundo, en duelo que encerrará ausencias de jugadores clave, pero que promete buen nivel de juego, a partir de propuestas ofensivas de ambos entrenadores.



El encuentro se desarrollará desde las 13 de la Argentina (19 hora qatarí) en el estadio Al Bayt, de la localidad de Jor, vecina a Doha. Televisarán en directo la TV Pública y DirecTV Sports.



El brasileño Wilton Sampaio, de 40 años, es el árbitro designado por la Fifa para controlar las acciones. Sus compatriotas Bruno Boschilia y Bruno Pires lo asistirán en las bandas. Mientras que los argentinos Diego Bonfá, Mauro Vigliano y Ezequiel Brailovsky participarán del equipo VAR, donde estará a cargo el colombiano Nicolás Gallo.



La zona inició la actividad durante la jornada con la victoria del Ecuador del santafesino Gustavo Alfaro sobre el anfitrión Qatar, en el partido inaugural.



Los dos equipos ejercerán sus respectivos estrenos en la cita ecuménica, con bajas de consideración.



Así, el campeón de la Copa Africana de Naciones (le ganó la final a Egipto por penales en Yaundé en febrero pasado) lamentará por todo el certamen la desafectación de su estrella, Sadio Mané (Bayern Munich), quien quedó marginado por una importante lesión en el tobillo derecho.



El DT Aliou Cissé confirmó ayer que el juvenil Moussa N’Diaye ingresará en la lista de los denominados ‘Leones de Teranga’ como el número 26, en sustitución del ex crack del Liverpool.



Senegal también muestra como incógnita la participación del lateral izquierdo Ismail Jakobs (Mónaco, Francia), que todavía no terminó de cerrar los trámites pertinentes para adqurir la nacionalización, luego de haber nacido en Alemania y haber participado en cotejos con la camiseta del seleccionado juvenil germano.



Dos bajas sensibles

Por el lado neerlandés la notoria ausencia es la de Memphis Depay (Barcelona), quien no se recuperó completamente de una molestia en los isquiotibiales y no estará a disposición del DT Louis van Gaal.



“Lamentamos no poder contar con Memphis (Depay) pero ellos tampoco tendrán a (Sadio) Mané, que es su principal figura”, admitió el técnico ‘naranja’, de 71 años y que condujo al representativo europeo al tercer puesto logrado en Brasil 2014.



Aún cuando Van Gaal no quiso confirmar la alineación es casi un hecho que Vincent Janssen (Amberes, Bélgica) estará desde el comienzo en un combinado neerlandés que apostará a un sistema táctico 5-3-2. Así, las cartas están echadas y sólo resta salir al ruedo.

“Senegal extraña a Mané y nosotros a Memphis”

Memphis Depay, delantero el Barcelona, aún no está para jugar de inicio en el primer partido de Países Bajos en el Mundial contra Senegal, según confirmó Louis Van Gaal, su seleccionador, que reconoció que extrañará al delantero en el once titular, igual que lo hará su adversario con la baja de Sadio Mané, un futbolista “especial” al que ya quiso cuando dirigía al Manchester United y del que se declaró ‘fan’.



“Echamos de menos que Memphis juegue de titular y que Mané pueda participar. La cuestión es cómo solucionaremos eso ambos equipos. Mané es un futbolista especial. Ya lo quise como entrenador del Manchester United. Soy fan de Mané. Puede marcar la diferencia. Senegal lo añora, pero nosotros también a nuestro máximo goleador y asistente”, señaló en referencia a Memphis, que aún no está en forma para ser titular, una vez que sólo ha disputado tres encuentros este curso, el último el pasado septiembre.



“Es una gran pérdida para Senegal”, valoró Van Gaal de nuevo sobre Mané.



Luego, el DT apostó a lo grande sobre su equipo en esta máxima competencia del fútbol internacional: “Creo en este grupo de jugadores. Espero más que el tercer puesto de Brasil 2014. Podemos ser campeones del mundo”.