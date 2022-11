Manifestaciones en Corrientes por el cierre de profesorados

domingo 20 de noviembre de 2022 | 21:30hs.

La Comisión por la Memoria y los Derechos Humanos (Comedhu) se manifestó en Santo Tomé, como todas las comisiones de Derechos Humanos de Corrientes, por la situación vivida en Paso de los Libres, y que vaticinan que ocurrirá en otras localidades. Cristina Arce, integrante de la Comedhu, afirmó en LRA 12 que “hoy en día estamos en alerta todas las Comisiones de Derechos Humanos de la provincia por lo ocurrido en Paso de los Libres, y por lo que se viene”.

Arce contó que en Paso de los Libres este 15 de noviembre último los estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente “se estaban manifestando en contra del cierre de carreras, que quiere realizar el Gobierno provincial. Y de antemano, porque sabían que se movilizaban, todo el predio del Instituto cubrieron de policías el frente, y adentro también había policías de civil revisando a alumnos y docentes. Yo creo que es una forma de intimidar a alumnos y docentes, para que no reclamen por sus derechos. Estamos acostumbrados a que la provincia tome decisiones que vayan en contra de los derechos de los ciudadanos”, señaló.

Agregó que el despliegue policial incluyó policías arriba del techo de la institución en Paso de los Libres, e incluso había francotiradores. “Van en contra de todo lo que es la libre expresión, el libre reclamo que tenemos por derecho, nos quieren hacer tener miedo, a que justamente no reclamemos. La provincia quiere que nos quedemos callados, que aceptemos lo que quieren hacer”, indicó Arce.

En este sentido, dijo que desde su agrupación se encuentran conectados con centros de estudiantes de toda la provincia, y esta misma situación está ocurriendo, por ejemplo, en Goya, donde los alumnos ya se están movilizando, están juntando firmas, porque a ellos les cerrarían tres carreras. En Paso de los Libres se cerrarían 7 carreras.

¿Modernización?

Por otro lado, señaló que “acá en Santo Tomé no hay nada concreto de cierres de carreras puntuales todavía. Pero sí está el comentario de que vienen por todas las carreras. Dicen que, supuestamente, las carreras (que se dictan en el Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges) ya son muy antiguas, que no es la misma la cantidad de alumnos que ingresan que los que se reciben, que por eso no hay una buena calidad”.

Continuó diciendo que: “Nos dicen que, supuestamente, la idea es renovar carreras, pero el tema es que los docentes que están hoy en estas carreras que existen, se van a quedar sin trabajo, porque no son carreras en las que ellos puedan seguir trabajando, o puedan ser ubicados. Se quedan fuera del sistema”.

Arce lamentó que esta situación se la ven venir en todos los profesorados, en todos los institutos, si se llega a concretar la decisión gubernamental.