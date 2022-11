El Coro Universitario de Misiones celebra 40 años ofreciendo arte a Misiones y el mundo

domingo 20 de noviembre de 2022 | 18:42hs.

El Coro Universitario de Misiones fue el inicio de un espacio que brindó a la provincia profesionales de excelencia en el arte de la música orquestal y coral. El Programa Música de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) se inició hace 40 años tomando como referencia la conformación del coro, grupo fundacional del área, que tuvo sus primeros pasos en 1982. Luego surgieron los demás grupos de actividad coral: por un lado el ensamble preuniversitario, que fue un coro formativo para ingresar al coro universitario y luego se generó un conjunto de cámara instrumental que acompañaba al coro, teniendo en cuenta que eran aún muy pocos los músicos formados de orquesta en la provincia. Del Conjunto de Cámara surgieron otros grupos, como por ejemplo la Orquesta Juvenil, dirigida por Miguel Brizuela y que tiene como asistente de dirección a Nancy Hedman.

Aquellos primeros pasos se dieron luego de que desde la universidad pública se pensara en la conformación de grupos artísticos, a tan sólo diez años del inicio de la institución educativa. Emilio Rocholl fue quien en esos tiempos tuvo la tarea de formar a los primeros coreutas. La sede donde ensayaban era la actual, en una casona antigua de Jujuy casi Sarmiento. Jóvenes de varias localidades empezaron a aprender sobre el canto profesional pero también vieron en el coro un lugar donde encontrar compañeros, amigos y familia.

“La experiencia del coro fue muy importante para mi vida, yo comencé primeramente en el coro de la provincia -muchos de los integrantes después conformaron el coro universitario- y es una experiencia notable porque es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el entender que cada uno aporta algo y se forma algo muy lindo. Las vivencias fueron riquisimas, y muchas, todos los viajes y la organización del viaje. Los resultados y los logros fueron muchísimos. Al final de los 80 la mayoría no era conocedor de música, eramos amateur. Lo valioso fue que de eso que nos gustaba hacer le dimos un contenido importante en lo musical y aprendimos música. Pero el compañerismo es lo más importante, los afectos que se crearon, amistades de años, se formaron hasta familias. Hay mucha gente querida y también recordamos a los que no están, dolió la partida de muchos de los integrantes”, dijo el coreuta Eduardo Horacio Merlo, que se reincorporó al coro para el concierto aniversario.



Primeros pasos

Al principio, una gran cantidad de coreutas provenía de la carrera de Exactas, para sorpresa del director y, poco a poco, se sumaron los estudiantes de Ciencias Económicas para, un poquito después, se sumen los estudiantes de Humanidades. Con esta facultad, el coro logró mucha inserción dentro de la comunidad educativa porque desde esa casa de estudios pedían que se realicen intervenciones y charlas.

Una vez consolidado el Coro Universitario y luego de un pedido de presentación en un concierto donde participarían importantes grupos vocales de otras provincias, el grupo empezó a exigirse y logró la calidad vocal que lo hizo resaltar en Misiones. Así comenzaron los viajes a lo largo de la provincia y también al resto del país. España, país desde donde trajeron dos premios, Colombia, Paraguay, Grecia, Uruguay y Brasil fueron algunos de los países donde representaron a la universidad, pero también a la provincia. Casi sin pensarlo el coro pasó a cubrir todos los mega eventos misioneros, por ejemplo Semana Santa en San Ignacio o grandes espectáculos en Iguazú.

La ex coreuta Mirta Miranda comentó que “a pesar de que el coro estaba recién creado en 1982 rápidamente se empezó a armar obras y a viajar. Recuerdo que fuimos a San Juan, tuvimos muchos nervios y ansiedad, fue la primera salida y nos recibieron algunas familias en su domicilio. Hicimos muchos viajes, a Buenos Aires, La Plata, Uruguay y los conciertos salían muy lindos. Estuve desde sus inicios hasta principio del 92, fueron años maravillosos”.

En cuanto a su repertorio, fue el propulsor de revitalizar obras con anclaje local. Uno de los responsables fue el maestro Emilio Rocholl, quien realizó su tesis doctoral al respecto, en la búsqueda de un rescate cultural y un trabajo de transcripción y puesta en valor de obras.

Emilio Rocholl explicó que “el coro definió en la provincia un modelo de trabajo coral y una imagen sonora. Por más que en Misiones tengamos la imagen de los coros de los inmigrantes, eran todos coros de caracter social, pero no había un coro que pudiera marcar una tendencia en hacer repertorios de todos los períodos de la historia de la musica, estrenar obras, hacer conciertos y empezar a insertarse a los teatros de la Argentina”.

“Pero también sirvió para empezar a cambiar la modalidad de trabajo coral. Realmente empezó a salir otro tipo de coro en la provincia viendo el modelo del coro universitario, la imagen sonora, la modalidad de trabajo, que es semi profesional”, afirmó el ex director.



Un programa en marcha

Por mucho tiempo el Programa Música contó con un coro preuniversitario que preparaba a los coreutas para el ingreso al Coro Universitario. Actualmente, este grupo ya no forma parte del programa, sino que mutó a ser un nuevo grupo, es decir, el Ensamble Coral Universitario, dirigido por Eduardo Chmilewski. Se desarrollaron a su vez, el Coro de Adultos, como una propuesta más de tipo cultural, el Coro Universitario de Oberá, la Orquesta Juvenil y el Conjunto de Cámara.

Actualmente Marcela Garcete es la directora del Coro Universitario de Misiones y en sus ensayos continúa con la búsqueda del sonido académico y profesional que supo destacar al coro fundador del Programa Música.

Nicolás Albornoz, coordinador del programa, mencionó que su tarea es velar por todos los grupos que forman parte de este espacio artístico de la universidad pública y que para el 2023 hay varios proyectos que se empezaron a gestar en este último año.

Albornoz también es colaborador en el Coro Universitario y destacó a Garcete como formadora de coreutas: “Todos los docentes que trabajan en el programa Música fueron integrantes del coro universitario, para Misiones fue una escuela de formación tanto para coreutas como para instrumentistas”.

El trabajo de los distintos coros es continuo y demanda mucho esfuerzo, pero también han sido espacios de crecimiento, e importantes reconocimientos. Dentro de los proyectos a futuro, Albornoz planteó la posibilidad de “generar un lugar para pequeños conciertos y espacio de arte para exposición”.



Recordar y celebrar

“Algunos tienen un club, algunos van a terapia, a mí el coro me ha ayudado en tiempos muy lindos y en tiempos muy dificiles. Fue una tabla de salvación más de una vez. Para mí es un amor incondicional, al igual que le pasó a mi esposo. Los dos estamos hace muchos años y estar ahora, escuchar y ver que de a poco -después del receso por la pandemia- se va recuperando esa mística que tuvo es una caricia al alma. Cantar es una caricia al alma”, expresó Graciela, que junto a Luis Lopez asiste a los ensayos desde hace casi 40 años.

El Coro Universitario de Misiones celebrará sus 40 años de vigencia con un concierto en la Parroquia Sagrada Familia de Posadas, ubicada en avenida Roque Saez Peña 587 entre Salta y Tucumán. Para dicha ocasión, será Emilio Rocholl quien tome la batuta y dirija obras que el coro ya interpretó a la lo largo de su trayectoria.

De esta manera, se busca recordar el repertorio y además se invita a ex coreutas a participar del concierto, como una forma de revivir viejos tiempos y transmitir la pasión por el canto a los nuevos integrantes. El concierto aniversario tendrá inicio a las 21 y es abierto al público y totalmente gratuito.

En este sentido, Merlo comentó que “volver a encontrarnos después de 40 años y refrescar todo eso como si nos hubieramos ido ayer del coro es muy lindo. También es interesante que con tres o cuatro ensayos podamos sacar obras como el Aleluya, que recuerdo que cuando lo armamos por primera vez noscostó muchisimo y ahora fue más facil, porque hay mucha entrega en los coreutas. Estoy contento de poder participar en este 40 aniversario”.

Quienes quieran formar parte de este coro o de alquiera de los grupos del Programa Música de la Universidad Nacional de Misiones puede hacerlo de forma gratuita son sólo acercarse a la sede (Jujuy casi Sarmiento) en el horario de ensayo del grupo del que le interesa formar parte. En este sentido, el Coro Universitario de Misiones ensaya los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 e invita a toda la comunidad a formar parte de esta enriquecedora experiencia.

Concierto aniversario

Para celebrar sus 40 años de trayectoria, el Coro Universitario de Misiones preparó un repertorio con obras que interprertó a lo largo de estas cuatro décadas. La cita es el sábado 26 en la Parroquia Sagrada Familia, de Posadas, a las 21.

También podés ser parte

Los interesados en formar parte del Coro Universitario pueden acercarse a la sede del Programa Música (Jujuy casi Sarmiento) los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22. El único requisito es ser mayor de 16 años.