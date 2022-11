Ecuador derrotó a Qatar en el debut por el Mundial de Qatar 2022

Arrancó el Mundial de Qatar 2022 y por primera vez en la historia el conjunto anfitrión sufrió una derrota. Fue 2-0 de Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro ante Qatar con un doblete de Enner Valencia en el Estadio Al Bayt por la primera fecha del Grupo A, que también integran Países Bajos y Senegal.

La Tri fue muy superior desde el arranque y en apenas dos minutos logró romper el cero a través de un cabezazo de Enner Valencia. Sin embargo, llegó la polémica. El VAR le avisó a Daniele Orsato que fue offside previo por un pie de Michel Estrada.

they said this was offsides... yea ok😭 pic.twitter.com/kdZOO13R13