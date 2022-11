El offside semiautomático del VAR anuló el que hubiera sido el gol más rápido en partidos inaugurales de un Mundial

El partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 se puso en marcha y la Copa del Mundo tardó tres minutos en tener su primera polémica. Es que Ecuador se puso al frente ante Qatar con un gol de Enner Valencia, pero el árbitro Daniele Orsato decidió anularlo por un offside milimétrico a instancias del VAR.

Apenas iban tres minutos del encuentro cuando el defensor Félix Torres fue a disputar una pelota contra un defensor y el arquero Saad Al Sheeb. Allí, éste último cometió dos errores groseros, no pudo contener la pelota y fue el delantero Michael Estrada quien le volvió a ganar el balón, para que Torres lo meta de nuevo hacia el centro del área y Enner Valencia marque el gol de Ecuador.

Mientras los ecuatorianos festejaban, Orsato esperaba la orden del VAR, que decidió revisar la acción. Así, minutos después, la asistencia por video le informó al árbitro que Estrada estaba adelantado por apenas un pie al momento de disputar el balón que Torres le había ganado al arquero qatarí. Ante esto, toda la acción quedó invalidada.

