Qatar 2022 se puso en marcha con una ceremonia a pura fiesta y color

domingo 20 de noviembre de 2022 | 12:26hs.

El Mundial Qatar 2022 se puso en marcha con una ceremonia inaugural a pura música y color en el estadio Al Bayt.

Cerca de 60 mil espectadores disfrutaron del show de apertura de la cita máxima, que incluyó un desfile de las mascotas históricas y banderas, ritmos folclóricos qataríes, trajes típicos del mundo árabe y hasta un paseo de camellos en el campo de juego. Además, observaron de cerca la Copa del Mundo, que fue exhibida por el francés Marcel Desailly.

Después de un video con imágenes de Qatar, comenzó el espectáculo en el estadio. La primera parte de la ceremonia fue una representación de la cultura qatarí y de las diferentes tribus del mundo.

Morgan Freeman, actor estadounidense, cinco veces nominado y una vez ganador del premio Oscar, y Ghanim Al Muftah, filántropo, emprendedor e influencer qatarí, que tiene Síndrome de Regresión Caudal (una rara enfermedad que le impide mover la parte inferior de la columna vertebral) toman el centro del estadio e invitan a todos a sumarse a la celebración del mundial.

Una danza típica de Qatar sirvió de transición para la siguiente escena del mundial. Y al ritmo de los tambores rituales, comenzaron a sonar en el aire las típicas canciones de aliento de los 32 países participantes. Una de las primeras que se escucha hizo erizar la piel: "Vamos, vamos, Argentina... Vamos, vamos, a ganar....".

En el estadio sonaron algunas de las canciones que acomañaron cada edición de la Copa del Mundo, entre ellas "La Copa de la Vida", de Francia 1998, interpretada por Ricky Martin, "Waka waka", de Sudáfrica 2010, cantada por Shakira, y "We are one", de Pitbull, para Brasil 2014.