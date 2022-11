Un coro y una maestra para homenajear a la música

domingo 20 de noviembre de 2022 | 13:30hs.

Para homenajear a la música en su día, por acompañarla -como ella misma dice- “desde que estaba en el vientre de mamá”, la maestra Beby D’Indio preparó al coro de adultos de la Agrupación Coral Misiones con un repertorio variado y emotivo.

Al frente de la agrupación hace ya 57 años ininterrumpidos y ad honorem, D’Indio resalta que la música da vida y por eso es imprescindible celebrarla. “Nunca paré. Tengo 88 años y puedo decir que desde que empecé con el coro no paré nunca. No sé de dónde saco fuerzas, pero creo que es de la música misma”, reflexionó la maestra en diálogo con El Territorio. “El hecho de estar con gente que responde y se compromete a que todo salga bien, y con toda la responsabilidad que implica llevar a cabo el trabajo coral, es lo que me da fuerzas”, prosiguió destacando que las ganas de sus alumnos -muchos de ellos la acompañan desde su inicio con los coros- es recíproco a su compromiso y pasión con la música.

Es que este arte, sobre todo la música coral, “transmite sentimientos nobles, transmite sensibilidad y sutileza. Crea como una atmósfera diferente y única, te envuelve; sea en el espacio que sea que se lleve a cabo la presentación”, destaca quien recorrió escuelas, iglesias, teatros y otros tantos escenarios de Misiones, otras provincias, Paraguay Argentina, o hasta el Congreso de la Nación junto a sus diferentes grupos de coro.

Pero en esta oportunidad, el espacio elegido para desplegar el concierto, que será al unísono, es la plazoleta que lleva su nombre, en Posadas. Así, la plaza Beby D’Indio, ubicada sobre la avenida Mitre, entre General Paz y Roque Sáenz Peña, se vestirá de gala con equipo de sonido, sillas para el público invitado y un despliegue escénico que tendrá como protagonistas a más de 25 integrantes del coro de adultos para un repertorio de casi una hora de música variada.

“La presentación se hace en honor al día de la música y Santa Cecilia, la patrona de la música. Será en mi plazoleta que para mí es otra gran satisfacción poder llevar a cabo ahí el evento; al aire libre y de manera gratuita, para que todos los que quieran puedan participar y disfrutar del momento”, resumió quien lleva adelante sus conciertos de manera gratuita desde que inició el proyecto coral.

Música de aquí y de allá

El concierto contará con dos momentos importantes. El primero será para dos presentaciones solistas y el segundo contará con la participación del coro. Todos los números fueron preparados por la misma maestra.

El encargado de abrir la jornada musical será Andresito, un niño que “viene haciendo un excelente trabajo y tendrá su momento solista porque se viene preparando desde hace mucho tiempo”, destaca Beby, alentando el talento de su pequeño alumno. Seguidamente, se presentará tras varios años sin cantar en Tierra Colorada la artista Patricia Gaona. “Patricia se inició en la música conmigo. Comenzó desde muy chiquita, cuando tenía unos 7 años. Por distintas circunstancias vivió mucho tiempo fuera de la provincia y ahora que regresó se presentará con nosotros. Es una inmensa alegría tenerla nuevamente aquí”, deslizó D´Indio.

En tanto, el coro de adultos hará la presentación final con un largo y variado repertorio, compuesto por algunas del cancionero popular latinoamericano, varias regionales y otras piezas de música clásica. Así, Capullito de Alelí, Amarraditos y La Bamba, serán algunas de las que sonarán junto a Kilómetro 11, Pampa mía y Bienaventurada Misiones, de nuestro cancionero popular. Y se sumarán Oh Sole Mío, Nabucco y La Traviata, entre otros clásicos de la música para un concierto que espera llegar al corazón del público.

En algún momento del show, “pediremos al público que nos acompañe a cantar, que se una a nosotros”, adelantó Beby, destacando que alentarán a ensamblar todas las voces para vivir un momento único, “una fiesta musical”.

Sobre la preparación

Para esta presentación, la maestra destacó que viene trabajando desde marzo. Los ensayos se vieron afectados en épocas de invierno, ya que el fuerte frío que este año azotó a la provincia hizo que los encuentros se suspendieran por algunas semanas. “Ensayamos de noche, yo tenía miedo de que mis alumnos se enfermen o que el frío les afectara la voz, así que durante un tiempito lo suspendimos. Pero de todas maneras, venimos trabajando desde hace mucho, estamos preparados para este concierto”, dijo la maestra al tiempo que recordó que se sorprendió gratamente al lanzar la convocatoria, ya que en solo tres encuentros completaron un cupo cercano a 30 integrantes.

Sobre la preparación, Beby resaltó que conllevó muchas horas de paciencia y trabajo duro, pero que siempre se sintió muy acompañada y entusiasmada por la predisposición del grupo. “Es un trabajo de hormiga, requiere de mucho tiempo y esfuerzo. De mi gente, nadie sabe mucho de música, no se dedicaron a estudiar y casi nadie sabe leer música. Algunos usan la partitura para saber si un sonido va más arriba o más abajo, pero más allá de eso no saben”, explicó. Sin embargo, “todos me responden de manera increíble. Yo les llevo todo al oído, a la afinación y así vamos preparando las canciones. Es difícil enseñar música, pero lo hago con esfuerzo y paciencia, con mucho amor. Además, ellos también aman la música, y eso junto a la voluntad son los más importante”, agregó.

De esta manera, quien dio sus primeros pasos en la música en el año 65, con el apoyo e impulso de la Escuela Normal en un coro estudiantil, sigue haciendo camino de la mano del arte, con trabajo y pasión. Desde aquella primera presentación de una versión de El Huayno, de Gómez Carrillo, sobre el escenario escolar no volvió a parar. “Fue un viaje de ida porque todos quedaron fascinados con la presentación, así que impulsamos el proyecto y formamos el coro de niños. Esos niños crecieron y pasaron al coro de jóvenes, y siguieron creciendo y seguían en el coro, así que conformamos el coro de adultos. Así fuimos creando diferentes coros, de varias edades y desde entonces sigo en la música. Yo trabajaba con todos ellos, organizaba y formaba a mis alumnos en todos los coros, es algo que me enorgullece”, resalta Beby.

Hoy, 57 años después, sus pasos siguen marcando huellas, y su coro sigue regalando música en diferentes rincones de la Tierra Colorada y para todos aquellos que quieran escucharla.